Rassegna internazionale di concerti "Musicaè": ospiti al Teatro Civico di Busca Claudio Gilio e Luigi Giachino

Un prestigioso appuntamento venerdì 20 ottobre al Teatro Civico di Busca attende il pubblico della rassegna internazionale di concerti “Musicaè” 2023 XIX Stagione diretta da Antonello Lerda: per la sezione “On stage Le eccellenze” salirà sul palco il duo Claudio Gilio e Luigi Giachino, viola e pianoforte, in alcune pagine tra le più virtuosistiche della letteratura per viola per un concerto dal titolo “Cartoline dal ‘900 per viola e pianoforte”.

Ragguardevole i curricula di entrambi gli artisti. Claudio Gilio, presidente, direttore artistico e ‘prima viola’ dell’Orchestra Sinfonica di Savona, è l’ideatore, con Filippo Maria Bressan, della prestigiosa “Voxonus Academia di musici e cantori”, importante realtà stabile sinfonica, operistica, corale italiana dedita al repertorio settecentesco e ottocentesco eseguito con strumenti originali dell’epoca. E’ anche l’unico al mondo a usare la viola al contrario. Luigi Giachino dal 1990 è titolare di cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Genova, dove è anche vice-direttore, e ha svolto attività musicale in mezzo mondo.

Il resto della loro storie professionali è illustrato di seguito.

La sorpresa per l’affezionato pubblico degli Amici della Musica di Busca sarà poter ascoltare dagli autorevoli interpreti la prima esecuzione assoluta di un pezzo del maestro Antonello Lerda: il pianista e compositore buschese ha scritto, si direbbe per l’occasione , “Solos”: "Solos è palindromo come anche la costruzione interna della composizione ma significa anche Assoli e il brano è pensato come due assoli che casualmente si incrociano” spiega l'artista.

Per una migliore organizzazione dell’evento, è gradita la prenotazione al numero 339.6013250. Ingresso libero, con precedenza ai soci, grazie al sostegno della Città di Busca, della Fondazione CRC, della Regione Piemonte, di Sedamyl, della Fondazione CRT, della Banca di Caraglio.

Rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” 2023 XIX Stagione artistica

direzione artistica, Antonello Lerda



Venerdì 20 ottobre ore 21

Teatro Civico, Busca

On stage le eccellenze

Cartoline dal ‘900 per viola e pianoforte Claudio Gilio, viola

Luigi Giachino, pianoforte

Programma

Antonello Lerda (Cuneo, 1965)

Solos (2023) per viola e pianoforte prima esecuzione assoluta Paul Hindemith (Hanau, 1895 - Francoforte, 1963) Trauermusik (1936) per viola e pianoforte