Agricoltura, dal Governo oltre due miliardi come anticipo per il mondo rurale

"L'erogazione degli anticipi del primo e secondo pilastro della PAC per oltre due miliardi di euro in un arco di tempo di 45 giorni a partire dal 16 ottobre rappresenta un cambio di passo in termini di precisione e puntualità è certezza da lungo tempo richiesti dal comparto agricolo. Liquidità per 722mila aziende, per 2,4 miliardi per arrivare entro il prossimo 30 giugno a 7 miliardi, così da consentire all'agricoltura di programmare. La PAC rappresenta una risorsa economica fondamentale per gli agricoltori, ed il lavoro portato avanti dal Ministro Francesco Lollobrigida e da AGEA conferma la massima serietà con cui il Governo Meloni intende sostenere le categorie produttive".