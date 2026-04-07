Robilante: un viaggio nell’infinitamente piccolo, dall’atomo al bosone di Higgs

Un’affascinante passeggiata nel cuore della materia attende il pubblico venerdì 10 aprile alle ore 21 presso l’ex confraternita di Robilante (piazza Caduti Partigiani, 3).

L’Associazione Limodoro, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Matteo Silvestro”, propone l’incontro divulgativo “Dall’atomo al bosone di Higgs – Passeggiata serale nel mondo dell’infinitamente piccolo”, un evento pensato per avvicinare curiosi e appassionati ai misteri della fisica moderna.

Relatore della serata sarà Flavio Marchetto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che guiderà il pubblico in un percorso chiaro e coinvolgente alla scoperta dei costituenti fondamentali della materia. Dalla nascita del modello atomico all’inizio del Novecento, passando per la scoperta dei quark, fino ad arrivare al celebre bosone di Higgs, la conferenza offrirà una panoramica accessibile ma rigorosa dei grandi traguardi della scienza contemporanea.

Non mancherà uno sguardo agli strumenti della ricerca, come acceleratori e rivelatori di particelle, e alle ricadute concrete di questi studi nella vita quotidiana, dalla tecnologia alla diagnostica medica.

L’incontro, a ingresso libero, è adatto a tutti e rappresenta un’occasione per avvicinarsi in modo semplice e stimolante a temi spesso percepiti come complessi.