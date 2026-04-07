A Valdieri una serata dedicata alle donne della Resistenza e a Giovanna Dotto, staffetta della Valle Gesso

Venerdì 10 aprile, alle ore 21, presso il Salone Alberto Bianco a Valdieri, l'Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo "D.L. Bianco", l'ANPI Borgo San Dalmazzo e il Comitato Vivere la Costituzione propongono una serata a ingresso gratuito dedicata alle donne della Resistenza.

In occasione dell'80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e del primo accesso delle donne al voto politico, il ricercatore Mauro Fantino racconterà la storia di e il ruolo delle staffette partigiane nella lotta di liberazio." La valle Gesso è stata la culla della Resistenza cuneese e piemontese, qui sono nate le prime formazioni e da qui veniva quel comandante Aldo Quaranta che nell'aprile 1945 diresse le operazioni della liberazione di Cuneo. E in Valle Gesso operava come staffetta partigiana Giovanna Dotto, una fra le donne più coraggiose. Di famiglia antifascista – un fratello era stato volontario in Spagna con le brigate internazionali – Giovanna fu a servizio della Resistenza fin dai primi tempi, portando a termine ogni incarico a lei assegnato, compreso ottenere la resa di reparti repubblichini nei giorni della liberazione."

Mauro Fantino

La serata è patrocinata da Ente Aree Protette Alpi Marittime / Ecomuseo della Segale, Fondazione Nuto Revelli, ANPI Provincia di Cuneo, Centro Culturale Don Aldo Benevelli, Comitato Vivere la Costituzione, Coordinamento Pace Disarmo Cuneo, Associazione Ariaperta.