"Aldo Benevelli, partigiano e prete": a Mondovì la presentazione del volume

Sabato 21 ottobre alle ore 20.45 presso la biblioteca parrocchiale del Ferrone, via san Bernolfo 17, verrà presentato il libro «Aldo Benevelli Partigiano e Prete», curato dallo storico cuneese Giovanni Cerutti e Claudio Mondino (autori dei testi), in collaborazione con Claudia Bergia e Dario Franco.



Il volume accompagna il lettore attraverso un percorso sintetico che mette in luce i valori e gli ideali che hanno ispirato e alimentato la missione di don Aldo Benevelli, dispiegatasi - da una precoce e salda vocazione al sacerdozio, attraverso il crogiolo della stagione della Resistenza vissuta e pagata come partigiano - in molteplici iniziative e molti campi di attività, sempre alimentata dal Vangelo e rivolta alle urgenze sociali e storiche per promuovere giustizia, solidarietà, libertà, democrazia.



Ne dialogherà con lo storico Cesare Morandini, la presidente del Comitato per i 100 anni dalla nascita di don Benevelli, Claudia Bergia. L’invito a partecipare è caloroso e rivolto a tutti.