Anche Demonte ha aderito a Puliamo il Mondo 2023

Anche quest’anno in tutta Italia decine di migliaia di volontari si sono mobilitati per una giornata di pulizia dell’ambiente come avviene oramai da più di trenta anni. Il progetto viene da lontano in tutti i sensi: Clean Up the World è stata fondata da Ian Kiernan AO.

Ian era un appassionato velista e durante una regata intorno al mondo in solitaria nel 1987, rimase sconvolto dalla quantità di rifiuti che soffocavano gli oceani del mondo. Ha visto i suoi effetti devastanti sulla natura e ha deciso di agire. Con il supporto di un comitato di amici, ha organizzato un evento comunitario: Clean Up Sydney Harbour.

Nel 1990, Clean Up ha organizzato la prima giornata nazionale di pulizia a livello comunitario che ora fa parte del calendario australiano. Il Clean Up Australia Day ha avuto un tale successo che Ian e la sua squadra hanno deciso di condividere questa visione con la comunità globale. Nel 1993 è stato lanciato Clean Up the World mobilitando 30 milioni di persone in 80 paesi, con il sostegno del Programma ambientale delle Nazioni Unite.

Il Comune di Demonte, come l’anno passato, ha prontamente aderito all’iniziativa e dopo un rinvio causa maltempo sabato scorso 14 ottobre un gruppo di volontari della cittadina e del Circolo Legambiente di Cuneo hanno effettuato un’operazione di pulizia presso le rive del fiume Stura.

È stata ripulita l’ennesima discarica abusiva con il conferimento alla piattaforma ecologica comunale di: reti di ferro, batterie d’automobile, telai di biciclette, passeggini, scarpe, teloni e reti in plastica, pneumatici usati e altri rifiuti vari.