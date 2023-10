Battifollo si prepara alla castagnata

La Pro Loco di Battifollo si sta preparando per l'edizione numero 47 della Castagnata Battifollese che quest'anno si svolgerà il 22 ottobre.

Evento all'insegna della valorizzazione del territorio e del suo prodotto principale: la castagna gabbiana. La festa inizierà alle 9.45 con una camminata sui sentieri sterrati alla scoperta degli scorci panoramici più suggestivi del paese, con tappa alla panchina gigante di recente inaugurazione.

La passeggiata avrà come punto di partenza e arrivo i locali della Pro loco, presso la sede del Comune. Dalle 12.30, si servirà il pranzo con antipasto di carne cruda alla piemontese condita con olio e limone, lardo con castagne gabbiane e miele di Battifollo, sformato di porri con bagna cauda, polenta casereccia con scelta di sughi a base di formaggio, salsiccia o cinghiale; per concludere con dolce a base di farina di castagne gabbiane di Battifollo con gocce di cioccolato. Il tutto a €18 compresi di acqua e caffè. Prenotazione obbligatoria entro il 18/10/2023 - Alberto: 339 623 3679 -Romana: 340 058 6682

Dalle ore 15 comincerà la distribuzione delle caldarroste con offerta libera e sarà possibile visitare la mostra d'arte presso la cappella diSan Giovanni nel centro del paeseAnche questa edizione della Castagnata, come quella passata, ha immesso una formula innovativa nella sua semplicità, fare scoprire e condividere il meglio che il territorio offre. In questo caso: splendidi panorami e gustose prelibatezze.I volontari dell'associazione, Vi aspettano per condividere la giornata in allegria con tanti amici.