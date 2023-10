Cuneo ripensa la comunicazione degli eventi culturali: presto la nascita di “Cuneocultura”

Avrà come parola chiave “Cuneocultura” e, come riferimento d'immagine, la stilizzazione della figura che regala il nome al capoluogo, il primo “city brand” dedicato alla narrazione delle iniziative culturali di Cuneo.

Per l'iniziativa si prevede una spesa di 36.000 euro in tre anni (riguardanti specialmente la gestione dei siti), più ulteriori 36.000 (per la manutenzione del portale).