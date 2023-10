Imprenditoria femminile e parità di genere: incontro nella sede Confcommercio Saluzzo

E' dedicata all'imprenditoria femminile e alla parità di genere, la convention di venerdì 20 ottobre alle 18, organizzata dalla Confcommercio di Saluzzo e zona, nella propria sede di via Torino n. 44.

L'iniziativa nasce da una richiesta degli Stati Generali delle Donne, il coordinamento femminile permanente, interlocutore con le Istituzioni che operano in vari ambiti: dalle politiche del lavoro, dell’economia e della finanza, alla cultura, della pace e del dialogo.

Nell’ occasione sarà presentato il francobollo creato per le donne imprenditrici, emesso l’8 marzo 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un francobollo ordinario ,appartenente alla serie tematica “il Senso civico”, evidenziante l'importanza del loro ruolo femminile in questo ambito.

Alla serata aperta a tutti, prenderanno parte figure di riferimento del mondo dell'imprenditoria femminile, per parlare e confrontarsi sulle tematiche in oggetto, esaltando l'importanza della parità di genere, sotto ogni punto di vista, dalla vita privata all’aspetto lavorativo.

I posti sono limitati ma l'invito è esteso a tutti con obbligo di prenotazione. Chi desidera partecipare, può scrivere una mail a: info@confcommerciosaluzzo.it o chiamare il numero 0175/240310.