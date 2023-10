Cuneo: consegnata la Sciarpa della Pace al professor Giuseppe Tardivo

Costruire il bene comune richiede etica,a etica efficace. E tanta educazione, in ogni settore e a tutti i livelli, per formare le nuove classi dirigenti e aggiornare le competenze delle attuali. Questo obiettivo multiforme e sfidante è stato al centro della conferenza mattutina celebrata ieri mattina nel signorile salone d'onore del palazzo municipale di Cuneo, su iniziativa del Club dirigenti vendite e marketing, con il patrocinio di Regione Piemonte, Comune, Provincia e Unione montana valle Stura.

Introdotti dal saluto della Sindaca Patrizia Manassero e coordinato dalla direttrice di Telegranda Daniela Bianco, il convegno è stato aperto dalla relazione tematica del Professor Giuseppe Tardivo, cofondatore del campus di economia e management della facoltà di Torino sede di Cuneo, sulla dimensione umana del lavoro, a cui è seguita la prolusione centrale di padre Natale Brescianini dei benedettini camaldolesi.

"Il lavoro non è una funzione economica fine a se stessa, ma è un mix di socialità, spiritualità e mercato - ha spiegato il Professor Tardivo - . La dottrina sociale e le encicliche dei Santi Padri indicano l'importanza di passare dall'io al noi e al noi insieme, per reggere e vincere le sfide imposte dagli shock tecnologici, energetici e conflittuali non di rado vicini a noi".

"Abbiamo assistito al sovvertimento del modello previgente - ha sottolineato il padre Brescianini - . Fino a qualche tempo fa, la persona chiedeva un lavoro e uno stipendio, mentre lo sviluppo educativo si svolgeva in luoghi indipendenti come famiglia, scuola e circoli sociali. Adesso che questi modelli comunitari intermedi sono tutti tristemente saltati, al lavoro si chiede di svolgere una funzione pure di carattere educativo, e ciò pone problemi e interrogativi le cui soluzioni sono tutt'altro che scontate o preconfezionate. Del resto, nelle sacre scritture, le domande prevalgono sulle risposte e ciò non per caso perché occorre una continua ricerca. Occorre per esempio chiedersi che cosa fare perché le persone tornino a riscoprire la fede perduta, o perché i giovani tornino ad accettare lo svolgimento di determinati lavori".