Si segnalano problemi alla viabilità ferroviaria sulla Cuneo-Ventimiglia.

"La linea – conferma il Gruppo Fs al nostro giornale – è interrotta tra Ventimiglia e Breil per precauzione, per pericolo di caduta massi in territorio francese".

I treni viaggiano regolarmente nella tratta compresa tra Cuneo e Limone Piemonte.