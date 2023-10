Saluzzo: al via quattro diversi cantieri per nuove asfaltature

Per svolgere i cantieri sono state scavate trincee e buche nelle strada pubbliche. Come spiegano i tecnici, dopo aver “bucato” un pezzo di via, questo va lasciato assestare, cioè ricoperto con asfalto provvisorio o ghiaia. Servono alcuni mesi per stabilizzare il sottofondo e, a quel punto, si può procedere con l’asfaltatura definitiva.

I macchinari inizieranno il lavoro in via Cuneo, da lunedì 23 a giovedì 26 ottobre. Dal 24 al 31 ottobre cantiere anche in strada Torrazza; dal 30 ottobre al 10 novembre operai e mezzi saranno in via Monsignor Savio. Infine, dal 13 al 22 novembre, lavori su corso Piemonte.