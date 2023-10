Lavori nel settore bar e ristorazione? Hai piacere di un guadagno programmato extra? Cerchiamo due persone da subito, leggi i dettagli

Un ambiente fresco e dinamico quello del Palazzetto dello Sport di Cuneo dove il rinnovato servizio Bar e gestione Sala Vip per le partite di pallavolo femminile in serie A1 vede l'opportunità per due persone del settore bar e ristorazione di svolgere extra lavorativi con inquadramento di legge.

L'attività si svolge durante le partite della Honda Olivero San Bernardo di serie A1 Femminile e prevede il supporto alla gestione bar e Sala Vip.

Ideale per chi vuole un lavoro extra flessibile.

Mandare curriculum a media@morenews.it . Possibilità di lavorare da subito.