Gli appuntamenti in Granda in questo fine settima di autunno, c'è l'imbarazzo della scelta

Appuntamenti nella Granda in questo fine settimana d’autunno

Fiera Internazionale del Tartufo ad Alba, Notti delle Streghe a Rifreddo, Festival della Lumaca a Cherasco, a Chiusa Pesio la Festa del Marrone, Sagra d’l Coj a Margarita, Fiero di Son Martin a Casteldelfino, Sagra della Cupeta a Torre Mondovì, Festa d’autunno – Fiero di Quatre a San Damiano Macra, castagnate a Envie e Melle, Festival dei Luoghi Comuni a Cuneo, rassegne musicali, spettacoli e cultura: ecco alcune delle tante iniziative in programma per sabato 21 e domenica 22 ottobre (meteo permettendo)

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese e manifestazioni

Ad Alba prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con tanti appuntamenti. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 9 alle 20; sempre domenica ci saranno il grande mercato ambulante e il mercato di Campagna Amica. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi. Nel corso di questo fine settimana è in programma il Festival della carne e del Pan ëd Langa in cui verranno proposte in degustazione varie tipologie di carne accompagnate dal tipico Pan ëd Langa. L’evento si svolgerà in piazza Duomo sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 10 alle 19. Il Festival della Bandiera andrà in scena domenica pomeriggio, in piazza Duomo, con i migliori gruppi di sbandieratori che si sfideranno con coreografie e colori. Info: www.fieradeltartufo.org In occasione della Fiera, le cantine della Langa e del Roero aprono le porte ai visitatori. Per saperne di più cerca le Cantine aperte su: https://langhe.net/eventi

A Rifreddo è in calendario la Notte delle Streghe. Il paese è stato teatro nel 1495 di atroci persecuzioni alle streghe, con processi ad alcune donne del luogo ritenute responsabili di eresia. La manifestazione in programma in questo fine settimana propone attività ludico-creative per bambini, passeggiate naturalistiche, camminate con animazioni teatrali, racconti e letture del mistero, degustazioni e il percorso teatrale “Terrore nel Borgo”. Questo sabato pomeriggio sarà dedicato ai bambini con racconti, magici travestimenti e una dolce sorpresa per tutti. Alle 19 in piazza della Vittoria apriranno il Mercatino della magia e dell’occulto e lo Street food stregato. Dalle 20 è in programma il “Terrore nel borgo”, passeggiata accompagnata per le vie del paese con rappresentazioni teatrali a tappe. Gli organizzatori invitano i partecipanti a munirsi di coraggio e, in caso di pioggia, anche di ombrello. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria sul sito www.lenottidellestreghe.it . Alle 22 in piazza della Vittoria con la danza delle streghe, si ballerà al ritmo della paura. Domenica 22 ottobre dall’alba al calar del sole ci sarà la Giornata contadina e Sagra d’autunno con bancarelle, mercatino dell’usato, musica con animazione e mostra di animali per le vie del paese. Alle ore 12 pranzo nella tensostruttura in piazza della Vittoria. Al pomeriggio caldarroste, cioccolata calda e vin brulè. Sono previsti laboratori per i bambini, attività sportive e “battesimo della sella” con il cavallo. Alle 14 si potrà partecipare a “Mombracco magico”, passeggiata naturalistico magica sulle pendici della montagna di Leonardo. Per tutta la durata dell’evento, in piazza della Vittoria si terranno intrattenimenti vari, street food e polenta stregata. Scopri gli appuntamenti culturali su: www.comune.rifreddo.cn.it , info sul sito www.lenottidellestreghe.it e sulle pagine Facebook.

Appuntamento fino a lunedì 23 ottobre a Cherasco con il “Festival della lumaca helix in allevamento e in cucina” con tanti eventi, tra trattazione scientifica, promozione, buon cibo e intrattenimento. Sabato 21, al teatro civico Salomone, si svolgerà un incontro tecnico alle 10.30 dedicato all’elicicoltura “al naturale” e un secondo alle 15.30. Nel padiglione ristorante, allestito sotto l’arco di Belvedere, verranno serviti menù speciali con piatti a base di lumache. Il pranzo di sabato e domenica sarà a mezzogiorno, le cene da sabato a lunedì alle 19.30. Per partecipare alle serate gastronomiche è consigliato prenotarsi scrivendo a: info@elicicolturacie.it . Molto spazio sarà dedicato all’intrattenimento. Sabato, alle 20.30, si esibirà l’orchestra stabile Città di Cherasco; domenica, dalle 10 alle 18, il centro storico sarà animato dalla musica occitana del trio Qube libre, dal liscio del Panama group, dagli sbandieratori dei gruppi Cherasco 1242 e Città di Fossano, dalle bande musicali Monsignor Calorio di Cherasco e da Il risveglio di Dogliani. Info e programma completo: www.comune.cherasco.cn.it

A Chiusa di Pesio la Festa del Re Marrone è in programma fino a domenica 22 ottobre. Oltre ai momenti gastronomici, la festa offrirà ampio spazio anche all’artigianato, con musica, spettacoli e iniziative di promozione del pregiato frutto autunnale. Sabato 21, alle 14 ci sarà la gara regionale di ski roll, format Sprint. Alle 17, in via Roma, torna la “Merenda del Möndaié”, con golose caldarroste e frittelle di mele. A partire dalle 19.30, appuntamento con la tradizionale polentata. Domenica 22 ottobre, fin dal mattino è previsto il grande mercatino a cielo aperto, che spazia dall’artigianato all’eccellenza enogastronomica locale, passando per l'arte e gli antichi mestieri in piazza Ferrero. Le caldarroste saranno protagoniste della giornata insieme alle leccornie a base di castagne. Dalle 12.30, appuntamento per il "Pranzo in onore del Re Marrone" al costo di 20 euro, gradita la prenotazione. Al pomeriggio sono in programma spettacoli e musica itinerante. Programma completo su: www.comune.chiusadipesio.cn.it , eventuali aggiornamenti su: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

A Margarita appuntamento questo fine settimana con la Sagra d’l Coj. Inaugurazione sabato, con la consegna del premio cavolo d’argento e la premiazione del concorso “Cavoli Nostri”, dedicato al mondo dei vignettisti. Dalle 19.30 Street food con i ravioli riso e coj e piatti del ristorante da Nona con cavoli di Margarita nelle versioni. Alle 21 la serata danzante e poi il concerto alle 21.30 dei Lou Javanel. Domenica 22 ottobre alle 9 aprirà la sagra con il mercato dei prodotti tipici artigianali nel centro storico. In paese sono previsti l’esposizione delle vignette umoristiche, l’allestimento di creazioni artistiche, la fiera mercato dell’abbigliamento e le caldarroste degli alpini. Dalle 10 possibilità di visite guidate al giardino, ghiacciaia e alcune sale del castello Solaro della Margarita. Alle 12 Street food della Proloco e alle 16 la premiazione degli allestimenti dell’angolo del cavolo con l’asta del “Coj” in piazzetta del Comune. Dalle 14.30 il concerto dei CoiToni e lo spettacolo del mago Arturo. Info: www.facebook.com/ProLocoGiovaniMargarita

Nel fine settimana a Casteldelfino ci sarà la "Fiero de Son Martin", con esposizione bovina, ovina e caprina, musica e balli tradizionali, enogastronomia con i piatti tipici della Val Varaita. Sabato dalle 19 è prevista la Cena del Bollito su prenotazione. Due le novità di quest’anno: l’arte della scultura in legno di Daniele Viglianco e il laboratorio per bambini “Pastore per un giorno” sulle pratiche della pastorizia a cura degli allevatori. L’appuntamento del laboratorio è alle 11 davanti al Centro pista di fondo. Dalle 9 inizierà la parata zootecnica: ovini, caprini, piccoli animali da cortile, cavalli di Merens, mucche saranno di scena nella vasta prateria dei piani del Mion. Sono previsti il mercatino con banchi e bancarelle in tema con la fiera agricola e la grigliata di carne sotto un tendone all’ora di pranzo a 22 euro. La Fiero sarà l’occasione per gustare nei locali il tipico piatto delle raviole de la Vilo, con menù a prezzo fisso a 25 euro. Durante la giornata dalle 10.00 alle 18.00 sono previsti musica e balli con il complesso folk itinerante “I Sonadur de la Piola”. Info e programma completo: www.facebook.com/comunedicasteldelfino

Fino al 22 ottobre la frazione Piazza di Torre Mondovì ospitala Sagra della Cupeta. Nelle giornate di festa si susseguiranno spettacoli, film, attività sportive e momenti gastronomici. La domenica è in programma la fiera dedicata al tipico dolce locale, la cupeta. Sabato alle 21 ci sarà la proiezione del film "Innesti" di Sandro Bozzolo. Domenica 22 ottobre per tutta la giornata ci saranno la fiera con i prodotti tipici e le bancarelle, degustazione di cupete. Alle 9.30 pedalata per tutti in e-bike, alle 10.30 pedalata con special bike inclusiva, alle 11 Santa Messa, alle 12.30 polentata, alle 14 Ludobus dell'associazione Macramè e alle 15 castagnata. Info: pagina Facebook proloco Torre Mondovì.

A San Damiano Macra nel fine settimana ci sarà la “Festa d’autunno – Fiero di Quatre”, con un ricco programma. Sabato alle 21 si terrà il 31° incontro, “Chanto l’outoun” organizzato dal Gruppo Corale La Reis con il Coro La Baita di Cuneo e Gli Antenori di Padova nella chiesa parrocchiale. Domenica, a partire dalle 9, è prevista la mostra mercato dei prodotti locali e della tradizione montanara con animazione musicale itinerante con il “Duo buschese” in costume tradizionale. Nel corso della giornata saranno serviti mundai, frittelle di mele e vin brulè. Il “pranzo d’autunno” sarà servito agli impianti sportivi a partire dalle 12.30. Nel pomeriggio spazio ai balli occitani con la partecipazione del duo “QuBa Libre”. La giornata proseguirà con “Grisulandia”, un’animazione curata dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari in cui i bambini potranno vivere un giorno da piccoli pompieri. Non mancherà la rievocazione medievale “Vita da Medioevo”, con laboratori di avvicinamento alla scherma con spade in legno e altri giochi. Sempre per i bambini, verranno proposte passeggiata a cavallo. Info e programma completo: www.facebook.com/ProLoco.SDM

Ad Envie la tradizionale castagnata e il mercatino sono in programma per l’intera giornata di domenica 22 ottobre. Piazza Don Bosio, chiusa al traffico per l’occasione, si trasformerà in un grande teatro agreste dove musica e balli occitani, spettacoli, colori, gusto, tradizione, profumo di “mondaj” e frittelle di mele. Dalle 9 sono previsti il mercatino, l’esposizione delle “cuse” (zucche) e dei prodotti locali, trattori e mezzi d’epoca, presenza ed esibizione dello scultore del legno Fabio Moriena. Dalle 13 ci sarà il primo raduno enviese statico (macchine, microcar, api, moto e scooter) a seguire “mondaj” e frittelle di mele con magia per bambini e famiglie a cura del mago Alby e truccabimbi Egle, premiazione zucche più caratteristiche e più pesanti, musica e balli occitani con I “Sensa nom”. Info: www.argic.it

Appuntamento autunnale della Castagnata anche a Melle. Il pomeriggio di domenica 22 ottobre, in piazza Botta sono in programma tante iniziative organizzate dalla Pro Loco. I volontari si occuperanno della preparazione e la distribuzione delle caldarroste e delle frittelle di mele. In piazza sarà allestito il mercato dei prodotti agricoli locali. Ad animare il tutto sarà la musica occitana del gruppo “Folk en Rouge”. La Castagnata avrà inizio a partire dalle 14.30. Info: www.facebook.com/prolocomelle

Sabato 21 e domenica 22 ottobre a Cuneo, il Festival dei Luoghi Comuni propone una serie di laboratori per famiglie, incontri e appuntamenti artistici che si intrecciano con il tema di quest’edizione della manifestazione, “Pensati giovane”. Si va dalle “Passeggiate fuori dai luoghi comuni”, vere e proprie visite guidate in città alla scoperta degli interventi dell’artista Clet Abraham, alla magia de “La cuccia di Snoopy”, con la creazione di storie partendo da luoghi e oggetti caratteristici dei Peanuts, sino alla scoperta dei profumi della vita con “Presi per il naso”.

Le “Passeggiate fuori dai luoghi comuni” si svolgeranno nel corso delle giornate di sabato e domenica, con partenze ripetute da via Silvio Pellico per arrivare in piazza Torino e viceversa. L’artista Clet Abraham illustrerà ai presenti i delicati inserimenti di sticker di sua ideazione e realizzazione sui segnali stradali del centro di Cuneo. Alle 15.30 di sabato lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma, 15) ospiterà “La cuccia di Snoopy”, con Eleni Molos e Mario Mucciarelli. Domenica alle 15.30 il Rondò dei Talenti si animerà con l’incontro e laboratorio “Presi per il naso”. Info e programma completo: www.festivaldeiluoghicomuni.it

Spettacoli, musica e cultura

Presso l'Ala di Piazza del Popolo a Savigliano, sabato 21 dalle 19 si terrà l'Occitoberfest, serata di musica occitana con "Lou Tapage" e dj set conclusivo. Possibilità di cena con truck food e birra artigianale fin dalle 19.30. Musica, buon cibo, ottima birra e tanta voglia divertirsi. L'evento è organizzato dalla sezione giovani del Mutuo Soccorso insieme alla Consulta Giovani. I “Lou Tapage” presenteranno proprio in questa occasione il loro nuovo disco "Novecento". Per concludere, salirà sul palco un dj set dall'animo più ricercato: il “Ti amo” con il loro nuovissimo format "Love me again”. Sempre sabato alle 21 presso il Teatro Milanollo si terrà lo spettacolo Mutandem con il gruppo musicale Trelilu. Ingresso libero. Serata benefica ad ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto a favore della Società San Vincenzo de Paoli. Info: www.facebook.com/cittadisavigliano

A Busca sabato 21 ottobre, alle 21, sul palcoscenico del Teatro Civico salirà il duo Pippo Bessone e Luca Occelli per lo spettacolo “Nui dui”. L'evento è organizzato dall'associazione culturale “De musica clara”, con il patrocinio della Città. Info: www.facebook.com/comunedibusca

La Proloco di Costigliole Saluzzo organizza per sabato una serata-tributo a una formazione iconica della musica italiana: i Nomadi. Dalle 18 alle 21, sotto l'ala comunale, si presenta "Augusto 31 anni dopo", una coinvolgente esperienza che celebra la musica e l'eredità della celebre band. Canzoni, immagini e ricordi di Augusto Daolio a cura di Alberto Gedda. Alle 21, sotto il palatenda allestito nel cortile municipale “Sensazioni in concerto” con lo spettacolo "Noi vagabondi per sempre - I 60 anni di una leggenda della musica", un viaggio emozionante tra poesia, musica e parole delle canzoni del gruppo emiliano. All'evento parteciperanno Valeria e Claudio, rappresentanti dell'associazione Augusto per la vita, che condivideranno la loro passione per la musica e l'impegno in questa causa. Info: www.facebook.com/ATPCostiglioleSaluzzo

Sabato 21 ottobre prende ufficialmente il via la stagione 2023-2024 del CineTeatro IRIS di Dronero. Inaugurazione alle 20.30 e alle 21.30 è in programma il concerto di Andrea Fardella "Canzoni di abbagli e ombre", un live acustico ad ingresso libero. A Dronero l’artista torinese presenterà lo spettacolo “Canzoni di abbagli e ombre” un set intimo ed acustico composto da canzoni emotive, fragili e arrabbiate che cercano di raccontare la fugacità dell'amore, i pensieri senza un nesso apparente, l'insostenibile gestione delle emozioni, la noia, la bellezza, l'amore e la morte. Alle 22.30 artisti e pubblico scenderanno al Caffè Dragonero per le “4 dolci chiacchiere” dove la serata prosegue con spumante, dolci e festa. Info: www.facebook.com/cinemateatroiris

Lo spettacolo “La via degli alberi”, di e con Pino Petruzzelli, andrà in scena sabato 21 ottobre alle 20.45, nella Chiesa di San Maurizio a Castelnuovo Ceva. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è parte del calendario di eventi previsti dal “Festival delle Colline”, la kermesse itinerante in programma fino a venerdì 24 novembre, nella Langa del Tanaro.

L’attore, regista e scrittore Pino Petruzzelli, continua la sua indagine sul rapporto profondo tra esseri umani e natura e torna sul palco con un nuovo viaggio, che abbraccia l’Italia da nord a sud, attraverso quello che lo scienziato Stefano Mancuso chiama “La nazione delle piante”. In una narrazione articolata in quattro dialoghi, che mette sullo sfondo gli esseri umani e al centro gli alberi, porta in scena quattro interviste impossibili con i limoni delle Cinque Terre e di Sorrento, il castagno di Carpasio - nel cui tronco cavo trovarono rifugio i partigiani feriti - i larici millenari della Val d’Ultimo e gli ulivi di Taranto, per ritessere la trama di una storia che parla di loro, ma anche di noi. Info: www.visitcuneese.it/fr/dettaglio-evento/-/d/festival-del-paesaggio-castelnuovo

Sabato 21 ottobre alle 21, presso il teatro “Toselli” di Cuneo, il cantautore e pianista Raphael Gualazzi sarà protagonista di un appuntamento tra musica e parole, inserito nel programma del Festival dei Luoghi Comuni. “Piano Solo” è il titolo della serata, suddivisa in due segmenti: il concerto dell’artista si intersecherà infatti con alcuni momenti di dialogo con la scrittrice Paola Farinetti. Non mancheranno, in tal senso, riferimenti al tema “Pensati giovane”, attorno a cui ruota l’edizione 2023 del Festival dei Luoghi Comuni. Biglietti in prevendita su Eventbrite e sul sito internet dell’iniziativa www.festivaldeiluoghicomuni.it

Ad Alba sabato 21 alle ore 17 è in programma un nuovo appuntamento con la rassegna “Music On The Bus”. Presso i giardini Maestri del Lavoro in corso Piave saranno di scena Lapo Vannucci e Luca Torrigiani con lo spettacolo “Ricordi di temi italiani e spagnoli per 88 tasti e 6 corde”. Sarà possibile raggiungere la località con mezzi propri oppure sfruttando il bus elettrico di “Bus Company che parte da piazza Garibaldi alle 16.30. Info: www.milleunanota.com/stagione.html

Sabato 21 ottobre a Saluzzo è in programma “Il sentiero dell’acqua. Un viaggio tra antiche terre, di pianura e di montagna. Natura, cibo, fiabe e musica nel Parco del Monviso”, evento, a partecipazione libera e gratuita, che si svolgerà al Monastero della Stella in due momenti. Nel pomeriggio, tra le 17 e le 19, viene proposto uno spettacolo teatrale, adatto anche a famiglie con bambini, incentrato su un viaggio immaginario in compagnia di un viandante medievale. Prenotazione obbligatoria sul sito www.monasterodellastella.it

In serata, a partire dalle 21.30, è in programma il concerto-recital “La voce della Terra”, nel quale la cantante Raffaella Buzzi propone riflessioni sull’ambiente e sulla necessità di salvaguardarlo accompagnata da Enzo Fornione al pianoforte e da Luca Allievi alla chitarra. Ingresso gratuito. Info: www.monasterodellastella.it/evento/il-sentiero-dell-acqua

Terzo e ultimo fine settimana di repliche per il primo spettacolo della stagione del Teatro del Marchesato a Saluzzo, “Serata Omicidio” con la regia di Corrado Vallerotti e che ha visto in scena Leonora Arnolfo, Chiara Miolano, Gabriella Pereyra, Luana Pes, Mattero Rosso e Laura Sassone. Lo spettacolo sarà ancora in scena sabato 21 e domenica 22 ottobre alle ore 21. Una commedia brillante e movimentata in cui il giallo diventa comico e assurdo, e un’indagine per omicidio si trasforma in una serata strampalata e divertente. Le cinque protagoniste femminili sono personaggi macchiettistici, con delle caratteristiche ben enfatizzate che contribuiscono alla resa comica della messa in scena. Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it

Per la rassegna di teatro per famiglie “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro” all’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo appuntamento domenica 22 ottobre alle 17.30

con lo spettacolo “Il sogno di Stella” della Compagnia Nonsoloteatro di Pinerolo; una storia leggera e divertente che, con i meccanismi della fiaba e con un pizzico d’immaginario infantile, racconta un passaggio, piccolo per i grandi ma grande per i piccoli: il superamento della paura notturna. Sarà proprio l’incantesimo delle parole, una formula magica che accompagnerà Stella verso la grande vittoria contro la paura. Biglietti acquistabili in loco a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Info: www.melarancio.com e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Alba music festival organizza “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. La rassegna è organizzata insieme al Centro culturale San Giuseppe e la fondazione Piemonte dal vivo. Nel terzo concerto previsto per domenica 22 alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, ci sarà il direttore artistico Giuseppe Nova. Specialista del flauto traverso, sarà affiancato da Giorgio Boffa al contrabbasso e dal pianista Giovanni Scotta. Musiche di Johann Sebastian Bach, Bolling, Bernstein. Info: www.albamusicfestival.com