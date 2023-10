Mondovì, i pupazzi tornano a dormire in biblioteca

Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso maggio ecco, come promesso, la nuova “edizione” della Notte dei pupazzi in biblioteca! E l’occasione perfetta quale può essere se non la festa di Halloween?

Segnatevi la data: il prossimo sabato 28 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, i bambini sono invitati a portare in biblioteca civica i vostri pupazzi del cuore (bambole, peluches etc.).

I pupazzi, affidati alle cure dei bibliotecari, trascorreranno la notte di Halloween tra gli scaffali della biblioteca civica, liberi di curiosare e leggere tutto ciò che vorranno in compagnia di altri amici, e festeggiare tutti insieme naturalmente…

Per i ritardatari ci sarà ancora tempo fino al mattino di martedì 31 per la consegna.

Una volta arrivato in biblioteca ad ogni pupazzo verrà messa una targhetta riportante il suo nome e il nome del bambino cui appartiene.

I bibliotecari organizzeranno quindi una serie di "set fotografici", per documentare tutta l’attività che i pupazzi avranno svolto durante la Notte delle Streghe: si potrà così documentare come essi giochino tra gli scaffali, scoprano gli spazi della biblioteca, si iscrivano al servizio di prestito, ecc.

E non finisce qui!

Sabato 4 novembre alle ore 15,00 siete invitati alla festa finale in compagnia di Noemi Bessone, insegnante di inglese, che con canti e balli (ovviamente in Inglese…) allieterà il pomeriggio. Alla fine della giornata ogni bambino tornerà a casa col proprio pupazzo del cuore e con il libro che il loro piccolo amico avrà scelto per lui.

Per informazioni:

BIBLIOTECA CIVICA

Via Francesco Gallo, 12

12084 Mondovì Piazza (CN)

Tel 0174/43003

e-mail cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it