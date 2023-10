Negozio di Cuneo sanzionato per vari illeciti: scoperta ditta che installa distributori automatici illegalmente

Personale della Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale sito nella zona della stazione ferroviaria, dove sono state riscontrate diverse irregolarità.



Un esercizio commerciale nei pressi della stazione ferroviaria di Cuneo è stato sanzionato dalla polizia amministrativa della Questura nel corso di un controllo. Il titolare gestiva, infatti, un’attività commerciale in difetto della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività da presentare presso gli uffici competenti del Comune) per cui gli è stata elevata una multa pari a quasi due mila euro (1.956 euro).



Durante i controlli è stata appurata la presenza di lavoratori “in nero” oltre allo svolgimento di attività di “money transfert” effettuato da personale non regolarmente iscritto all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Per questi illeciti sono stati coinvolti l’Ispettorato del Lavoro e la Guardia di Finanza i quali hanno applicato le sanzioni di rispettiva competenza.



Nella stessa attività commerciale è stata infine rilevata la presenza di un distributore automatico per alimenti installato da una ditta, senza che quest’ultima fosse munita della prevista licenza. Il titolare della ditta è stato multato per 5.164 euro e si è proceduto alla sospensione dell’attività.