Addio alla prof. Maria Broccardo, preside per decenni alla media Einaudi di Saluzzo

Domani venerdì 27 ottobre alle 15.30 in Duomo, si svolgerà il funerale della professoressa Maria Broccardo, vedova Valero.

Aveva 94 anni ed era stata la preside della scuola media Einaudi dagli anni '80 fino ai primi anni duemila. A Saluzzo dove era molto conosciuta in questo ruolo che ha svolto con passione e umanità era arrivata dal Cebano, suo territorio d’origine, dopo il matrimonio con il professor Valero.

La sua scomparsa desta molta commozione nel mondo della scuola, istituzione in cui ha creduto e che in ha dato il suo contributo per l’educazione di tante generazioni di studenti. .

La famiglia è stata uno dei valori fondamentali della sua vita. Lascia i figli Paolo, Giovanna e Cristina con le rispettive famiglie.

Il rosario sarà celebrato oggi, giovedì 26 ottobre, alle 18 sempre nella in Cattedrale a Saluzzo.