Autunno in Alevè: un’escursione nel Parco del Monviso

Sabato 4 novembre il Parco del Monviso organizza “Autunno nel Bosco dell’Alevè”, una camminata per ammirare i meravigliosi colori e l’atmosfera di questa stagione nella cembreta della valle Varaita. L’escursione si sviluppa tra le ore 9 e le ore 14.30 e ha un dislivello positivo di circa 600m; il ritrovo è fissato in piazza Valentino a Casteldelfino, nei pressi della torre campanaria della chiesa parrocchiale, e la partecipazione è gratuita. Al termine dell’escursione, chi lo desidera potrà visitare il Centro visita Alevè, con l’accompagnamento della guida che conduce l’escursione. Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 di venerdì 3 novembre dal sito www.parcomonviso.eu. È consigliato l’uso di abbigliamento caldo, scarponcini da montagna e bastoncini da camminata; si suggerisce di portare il pranzo al sacco.

Dopo il ritrovo in paese, l’escursione tocca le borgate Bertines e Alboin per poi immergersi in Alevè, attraversando alcuni tratti boscati in cui si potrà percepire in modo chiaro il passaggio dell’ambiente naturale alle sue colorazioni autunnali, prima di raggiungere la parte di foresta popolata prevalentemente dai sempreverdi pini cembri, dove l’atmosfera di una bella giornata d’autunno è comunque estremamente gradevole. La passeggiata prosegue fino ad arrivare al lago Secco, suggestivo specchio d’acqua circondato da alberi.

Il Bosco dell'Alevé ospita la più grande distesa di pini cembri dell'arco alpino, su una superficie di 820 ettari che si estende tra i 1600 e 2500 metri di quota, in una zona compresa tra i Comuni di Casteldelfino, Pontechianale e Sampeyre, sulle pendici meridionali del Monviso. Si tratta di un bosco antichissimo, le cui origini si fanno risalire alle grandi glaciazioni del quaternario. Fu citato nell’Eneide di Virgilio e nella Historia Naturalis di Plinio il Vecchio.