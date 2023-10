A Mondovì entra nel vivo l'appuntamento con "Calici & Forchette - Peccati di Gola"

Ottima partenza per "Calici & Forchette - Peccati di Gola" che quest'anno si presenta in un format tutto nuovo, tra tradizione e innovazione.

Ieri, a Piazza, i primi talk del festival dedicato ai "Colori delle Altre Langhe", con uno speciale aperitivo in funicolare, con una degustazione che ha visto protagoniste le bollicine di Alta Langa e i rossi di Dogliani, sotto la guida dall’enologo Andrea Moser, decretato da Fortune uno dei 40 personaggi under 40 in grado di fare la differenza nel mondo enologico italiano.

I partecipanti hanno potuto apprezzare in degustazione i vini delle cantine Monsignore e Pio Cesare. In serata la cena di gala al Circolo di lettura, che ha registrato il tutto esaurito.

OGGI IL TAGLIO DEL NASTRO E GLI EVENTI A BREO

Mentre proseguono gli incontri e le masterclass di "Calici e Forchette", partono anche gli appuntamenti di Peccati di Gola partono ufficialmente oggi, sabato 28 ottobre. L'accesso all'evento come sempre è a ingresso gratuito.

Un percorso espositivo interamente pedonale, caratterizzato come sempre da vaste aree tematiche dedicate alle eccellenze. Corso Statuto accoglierà l’Expo del Gusto, dedicato alle aziende del settore enogastronomico, alle Associazioni di Categoria, agli artigiani, ai produttori agricoli e ai presidi Slow Food. Sul medesimo corso anche Cibo di Strada Gourmet, l’area dedicata allo street food d’eccellenza e ai birrifici artigianali. Piazza Santa Maria Maggiore si riconferma la cornice delle Osterie della Tradizione e delle Enoteche dei Golosi, con il punto ristorazione collocato all’interno di una struttura coperta e riscaldata per offrire proposte di piatti a base di prodotti tipici e intrattenimenti musicali. Via Piandellavalle ospiterà la vetrina del territorio Monregalese, la promozione culturale e turistica del nostro territorio, mentre in via S. Agostino, all’interno del Centro Espositivo Santo Stefano, torna Casa Slow Food, in collaborazione con la Condotta Slow Food Cebano Monregalese: laboratori per grandi e piccini, degustazioni guidate, workshop e showcooking. In piazza Cesare Battisti storica collocazione della XXV Fiera Regionale del Tartufo, con i trifolao dell’Associazione Cebano Monregalese, il Centro Nazionale Studi Tartufi e la cucina di Cascina Capello con piatti in abbinamento al tartufo fresco. Nei giorni dell’evento (sabato, domenica e mercoledì), i trifolao propongono le simulazioni di raccolta tartufi con i loro cani nell’area verde che verrà allestita sulla medesima piazza. In via Beccaria, i produttori del Mercato Contadino di Mondovì e del Monregalese saranno presenti con le loro eccellenze fino ad arrivare in piazza Roma, area dedicata a Melaviglia, alle De.Co. di Mondovì e del Monregalese, all’Agri Street Food: vendita diretta, frittelle di mele, focaccia, piatti a base dii prodotti agricoli locali, laboratori, intrattenimenti musicali e l’esposizione di mele a cura del Comizio Agrario di Mondovì. Piazza San Pietro è la cornice di Cuor di Zucca con la selezione di zucche di tutto il mondo provenienti dalla mostra tecnico-scientifica della Fiera della Zucca di Piozzo.

