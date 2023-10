Corsi BLSD: con UNVS Bra in campo a tutela della vita!

Son partiti i corsi di abilitazione con certificazione regionale all'utilizzo dei defibrillatori (dae) semi automatici che l'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra nel contesto del progetto "Cuore matto...un battito per la vita!" a ricordo di Alessandro Marengo, ha fortemente voluto dopo aver posizionato sulla città di Bra e Cherasco presidi sanitari salva vita.

"Il nostro status di associazione di promozione sociale oltre che di realtà legata al mondo dello sport da tempo ci spinge a dar concretezza a progetti che possano esser utili alla comunità con un principio importante e fondamentale: la tutela della vita con una sana, oculata ed attenta prevenzione" - dice il Presidente Giuseppe Gandino a cui fà ecco il Segretario Giuseppe Sibona che aggiunge - "Dopo aver posizionato i defibrillatori il nostro Consiglio Direttivo ha deliberato la necessità di mettere a disposizione dei corsi per un utilizzo consapevole preparato e capace. Siamo davvero soddisfatti che in tanti abbiamo raccolto il nostro invito a mettersi a disposizione per un'iniziativa indubbiamente volta a dare sana professionalità di pronto intervento e pensiamo affermare, con grande umiltà, di esserci riusciti.