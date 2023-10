Il Comune di Bernezzo ha conferito la cittadinanza onoraria al 2° Reggimento alpini di Cuneo

Il comune di Bernezzo (CN), a seguito di delibera unanime della propria Giunta, ha concesso la cittadinanza onoraria al 2° Reggimento Alpini, di stanza a Cuneo.



L’evento, che si è svolto ieri 28 ottobre, rappresenta oltre che una dimostrazione del costante consolidarsi dei rapporti tra l'Esercito e la cittadinanza locale - e di cui le recenti analoghe concessioni da parte di altri comuni ne sono la prova - anche un segno, come si legge nella motivazione di concessione, “di riconoscenza più che meritato, non solo per quanto il 2° Reggimento Alpini ha rappresentato nella storia a difesa dei nostri territori, ma soprattutto per quanto ancora oggi dà a sostegno dell’intera Comunità”.



Il colonnello Massimiliano Fassero nel suo discorso di ringraziamento ha sottolineato come, “il conferimento della Cittadinanza onoraria al 2° reggimento alpini, suggella un rapporto che ininterrottamente ha legato questa terra con il reggimento, i cui ranghi risultano alimentati da giovani Bernezzesi fin dalla Sua fondazione, essendo Bernezzo mandamento di reclutamento delle compagnie che sono confluite nel 1882 nel reggimento e pertanto questa terra è PADRE e MADRE degli ALPINI che nel Secondo reggimento alpini sono nati, vissuti e ahimè’ morti, e questo rende merito e deve ONORARE in primis i Bernezzesi”.



A premessa della consegna della concessione della cittadinanza onoraria ha avuto luogo la cerimonia di deposizione delle corone ai caduti.