Chiude definitivamente la strada del Colle dell’Agnello

Tecnici e autorità italo-francesi si sono confrontati per tutta la mattinata e quando erano addivenuti alla decisione di una riapertura per le ore 17 di oggi, lunedì 30 ottobre, ecco che la situazione meteo è precipitata ed ha consigliato – per ragioni di sicurezza - la chiusura del valico con un paio di giorni di anticipo rispetto alla data che era stata concordata per mercoledì 1° novembre.