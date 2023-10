Partecipato incontro a Bastia Mondovì con la scrittrice Maria Paola Longo e la consegna della Costituzione ai diciottenni

Ampia partecipazione di pubblico a Bastia Mondovì, lo scorso sabato 28 ottobre, in occasione della presentazione del libro di Maria Paola Longo "949 giorni", in dialogo con il professor Ernesto Billò.

Il volume, già presentato in altri comuni della Granda, racconta il dramma della prigionia e gli orrori della guerra.

I 949 giorni del titolo sono quelli che il padre dell'autrice, Giuseppe, passa da Internato Militare in Francia. Dopo lo sbarco in Normandia e la conseguente sconfitta, gli italiani vengono trascinati dai tedeschi verso l'ultimo spazio non ancora conquistato dagli Alleati.

L'appuntamento è stato impreziosito dalla consegna della Costituzione ai diciottenni da parte del sindaco Francesco Rocca: erano presenti i bastiesi Manuel Craxi, Danilo Porta ed Edoardo Zane.

L'Amministrazione comunale ringrazia di vero cuore le volontarie della Biblioteca, che si impegnano ogni giorno per la valorizzazione della cultura in paese e che, anche questa volta, hanno offerto un delizioso rinfresco in conclusione del pomeriggio.