I suoi cani abbiano troppo, i vicini vogliono una paratia e lui li minaccia: "Se me la fanno mettere gli uccido i figli". A processo

I suoi cinque cani avrebbero abbaiato di continuo e per questo i vicini di casa avrebbero proposto come soluzione l’installazione di una paratia alla sua recinzione, che occludesse la vista degli animali sulla strada. Ma questa proposta non sarebbe affatto piaciuta al proprietario, il signor F., tanto che avrebbe manifestato il proprio disaccordo minacciandoli addirittura di morte. Ora l’uomo deve risponderne in tribunale a Cuneo.

I fatti in un paese dell'hinterland cuneese. A testimoniare su quanto sarebbe stato detto dall’imputato è una donna, residente con la sua famiglia (parte civile) nella casa accanto: “Uno dei nostri vicini mi aveva riferito alcune parole dette dal signor F. nel 2020: ‘se li vedo quando sto in macchina mi viene l'istinto di investirli’. Nel 2021, invece, aveva fatto riferimento alla questione legata al disturbo dei suoi cani: ‘ se mi fanno mettere la paratia gli uccido i figli’".

La testimonianza della donna è continuata: "Ho avuto timore, perché diverse volte il signore aveva tenuto atteggiamenti aggressivi. Come quella volta che, appena finito il lockdown, mia figlia tredicenne stava facendo dei giri in bici intorno a casa e lui, uscito in auto, aveva finto d'investirla; o quando ha cercato di buttare me fuori strada con la macchina. A gennaio 2021 ho davvero pensato di andare via di casa. Diceva 'per voi la pacchia è finita', io non uscivo più in cortile perché mi insultava. Ho avuto incubi notturni in cui lo vedevo entrare in casa e uccidermi”.

Come spiegato da alcuni testimoni, il signor. F più volte avrebbe fatto riferimento alla questione paratia per i cani: “Nel gennaio 2021 presentò una petizione in cui dovevamo sottoscrivere che i suoi cani non erano fastidiosi”, ha riferito uno di loro.

A gennaio si ascolteranno i testimoni della difesa.