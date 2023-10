Incidente senza conseguenze per le persone coinvolte in località Isola di Bene Vagienna

Le strada provinciale 191, resa viscida dalla pioggia, è stata teatro dell'uscita di strada di una Citroen C3 in località Isola di Bene Vagienna, che, affrontando un tornante in salita, è scivolata sul manto stradale finendo oltre il ciglio della carreggiata contro il pendio della collina a monte della via stessa.

Fortunatamente gli unici danni sono stati riportati dall'autoveicolo, senza conseguenze per gli occupanti, tranne un po' di spavento.