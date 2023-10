I bambini della scuola dell'infanzia di Beinette incontrano i monaci tibetani

Nelle mattinate del 12 e 13 ottobre, con i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Beinette abbiamo avuto la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Ci siamo recati in visita alla Casa della Pesa di Vigna per incontrare un gruppo di monaci tibetani del Jadrel Khangtsen provenienti dal Monastero di Sera Jey.

I bambini hanno osservato, in rigoroso silenzio, i monaci impegnati nella meticolosa realizzazione di un mandala con le sabbie colorate ed hanno poi avuto la possibilità di sperimentare questa particolare tecnica utilizzando gli stessi strumenti. Successivamente hanno visionato un cartone che illustrava con linguaggio semplice la vita di Siddhartha e hanno terminato la mattinata danzando intorno ad un falò acceso nel graziosissimo giardino della Pesa.

I monaci erano ospiti della struttura nell’ambito dell’evento “L’eredità del Tibet al mondo” svoltasi in Valle Pesio dal 4 al 15 ottobre 2023 con lo scopo di sensibilizzare la comunità locale sulla situazione del loro paese e diffondere il loro messaggio di pace.

Le insegnanti e i genitori della scuola ci tengono a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa gita così suggestiva: il Comune di Beinette che ha offerto gratuitamente il trasporto, Lidia e Antonella della struttura “La Pesa: Casa di Creatività Natura Salute”, Mariangela e Frank che hanno animato e guidato i bambini durante la visita.

Siamo convinte che questa esperienza resterà impressa a lungo nella memoria dei bambini, li aiuterà ad aprirsi con curiosità alla conoscenza di culture anche così lontane e diverse dalla nostra, servirà da stimolo per svolgere a scuola attività creative che avranno come scopo la realizzazione di mandala con varie tecniche, ma soprattutto ci permetterà di affrontare con loro un tema sempre così drammaticamente attuale come quello della pace.