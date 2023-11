Nel Castello di Roddi, a scuola di cucina con lo chef stellato Paolo Griffa

Lunedì 30 ottobre per il ciclo "corsi di cucina" realizzato per la 93ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, l'appuntamento nel Castello di Roddi ha ospitato lo chef Paolo Griffa, classe 1991, talentuoso chef originario del Piemonte.

Dopo esperienze in rinomati ristoranti internazionali come Combal Zero (IT), Chateaubriand (FR), e Studio (DK), ha conquistato la scena culinaria. Recentemente ha ricevuto il riconoscimento di Forbes come uno degli italiani Under 30 più influenti grazie alla sua creazione del 2021, l'Easter Bomb, un capolavoro di alta pasticceria. Nel 2022 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di 4 Cappelli dalla Guida dell’Espresso e si è distinto come Pastry Chef presso la rinomata AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Non solo: è stato protagonista sul palco principale di Identità Golose Milano 2022, portando con sé la sua pasticceria dal carattere ludico.

A fine agosto 2022, Griffa ha trasferito il suo rinomato ristorante, il Petit Royal, al Caffè Nazionale ad Aosta, intraprendendo un nuovo progetto dedicato all'alta cucina e al mondo della pasticceria. Tuttavia, il suo impegno nei confronti del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur rimane saldamente radicato: qui svolge il ruolo di Executive al Bistrot e al Grand Royal, noto per la sua cucina tradizionale italiana e continentale.

Durante lo show cooking di lunedì 30 ottobre, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di seguire passo dopo passo la preparazione di una ricetta esclusiva: "berlingot di fontina di alpeggio, mantecati al burro e pepe". Una sfida culinaria che ha coinvolto dalla stesura della pasta all'uovo, alla preparazione del ripieno, fino all'aggiunta del condimento e all'arte dell’impiattamento.

Appassionati di cucina, amanti del tartufo e turisti si sono riuniti presso la scuola di cucina nel Castello di Roddi, in questa moderna e attrezzata location, regalandosi una mattinata fuori dall'ordinario. Al termine dell'esperienza, ognuno ha potuto gustare il proprio piatto nella sala ristorante, arricchito da una lamellata di Tartufo Bianco d'Alba e accompagnato da un calice di Alta Langa.

Per i prossimi appuntamenti si attendono ancora molti rinomati chef, tra cui Luca Politano – Hotel Ristorante da Politano, Maurizio Bufi – Ristorante Il Fagiano, Gran Hotel Fasano, Fernando Tommaso Forino - Arborina Relais, Osteria Arborina e The Lab, Antonio Ziantoni* - Zia Restaurant, Eugenio Manzone – Ristorante Il Portichetto, Michele Minchillo* - Vitium Restaurant e Stefano Sforza – Ristorante Opera.

Per ulteriori dettagli e informazioni, si invita a visitare il sito ufficiale della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba: www.fieradeltartufo.org.