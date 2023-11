Sul palco della Crusà Neira di Savigliano lo spettacolo "Le città (in)visibili"

Grande appuntamento d’autunno per Jazz Visions 2023, la rassegna musicale amata non solo dal pubblico del jazz, ma da tutti coloro che amano la musica, senza pensare a generi e classificazioni.

Domenica 12 novembre, ore 17:00, presso la Crusà Neira a Savigliano (piazza

Misericordia), saliranno sul palco il Quartetto di Luigi Martinale con Stefano “Cocco”

Cantini e il Classwing Ensemble del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo per un

grande spettacolo intitolato Le città (in)visibili, per celebrare il centenario della

nascita di Italo Calvino.

Oltre al leader al pianoforte, che ha scritto e arrangiato i brani per questa insolita

formazione, nata nel 2019, saliranno sul palco Stefano “Cocco” Cantini ai sax, Yuri

Goloubev al contrabbasso, Zaza Desiderio alla batteria, Nicola Dho e Luca Madeddu

al violino, Fulvio Bellino alla viola, Tommaso Cavallo al violoncello, Veronica Gnola al flauto, Sara Barroero al clarinetto a Maddalena Donini al corno.

La direzione è affidata a Bruno Mosso. Francesca Elena Monte sarà la voce narrante che ci porterà dai testi del celebre testo di Calvino alla musica, scritta per l’occasione.

L’evento rientra in un progetto di valorizzazione dei beni artistici, culturali e

paesaggistici, sostenuto dal Ministero della Cultura, un passaggio metaforico e

ideale dalle Città Invisibili del celebre intellettuale alle Città visibili d’eccellenza

nell’ambito della creatività e della cultura italiana.

Un viaggio - come quello raccontato da Marco Polo - alla scoperta delle bellezza

della comunità culturale nazionale e della sua eredità culturale specifica, in luoghi di particolare prestigio, tramite nuovi produzioni culturali con azioni finalizzate al

miglioramento dell’accesso al patrimonio culturale.

Le città fantastiche, frutto della fantasia di Calvino, si trasformeranno nei brani

composti per l’occasione: e il racconto di Marco Polo sarà affidato all’Ensemble

orchestrale che, in questo caso, riferirà al pubblico e non all’imperatore

Kublai Khan.

Marco Tallone, che con le sue incisioni lavora da tempo sul paesaggio urbano,

con le suggestioni di un passato invisibile, trasformato in idee futuribili,

proporrà la sua particolare visione delle Città (in)visibili con la mostra Periferie

emotive.

A conclusione dello spettacolo si brinderà con i vini della cantina L’Autin.

L’evento è in collaborazione con: I-Jazz all’interno del progetto nazionale Città

(in)visibili sostenuto dal MiC, Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio”, il

Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Savigliano, e con Banca CRS, Fondazioni CRS, CRT, CRC.

€12,00 Ingresso, €10,00 Ridotto (oltre i 65) - Biglietti acquistabili su: www.jazzvisions.it Ingresso libero, prenotando con una mail a info@jazzvisions.it per:

- allievi del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio,

- allievi del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo

- under 18, disabili e accompagnatore.

Informazioni:

347 3141294

info@jazzvisions.it