Inarrestabile la fuga dei grandi gruppi bancari dalla valle Varaita

Anche Banca Intesa abbandona definitivamente la valle Varaita.

Dopo la decisione della chiusura della filiale Unicredit di Venasca, fissata per venerdì 17 novembre, anche lo sportello della San Paolo di Piasco cesserà la sua attività.

E lo farà da domani, venerdì 3 novembre.

Da settembre, lo sportello piaschese – lo ricordiamo – funzionava già a singhiozzo: era aperto infatti solo più tre giorni la settimana.

La direzione centrale di Intesa ha comunicato di aver avviato un iter per mantenere in paese uno sportello automatico, ma i depositi e i conti, con le relative domiciliazioni di bollette di luce, gas così come gli accrediti di stipendi e pensioni, verranno trasferiti alla filiale di Verzuolo.

Piasco dunque, dopo aver perso la filiale Bper (ex Cassa di risparmio di Saluzzo) qualche mese fa, vede ora sparire anche quella di Intesa.

Lo stesso istituto di credito, lo scorso giugno, aveva già chiuso analogo sportello a Brossasco.

In tutta la valle resterà ora attiva una sola filiale della Bper a Sampeyre.

Per la popolazione valligiana non resta che affidarsi alle Poste, ultimo presidio sul territorio.