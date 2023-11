Transizione energetica, prosegue l'impegno della Camera di Commercio di Cuneo verso le imprese

La Camera di commercio di Cuneo ripropone il bando dedicato allo sviluppo dei criteri ESG (Environmental, Social e Governance) e alla transizione energetica per stimolare il percorso delle imprese cuneesi verso la sostenibilità. Con un plafond di 200.000 euro il bando – disponibile al link https://www.cn.camcom.it/bandi - prevede la possibilità di finanziare le consulenze riferite a un ampio spettro di progettualità che spaziano, ad esempio, dall’analisi delle forniture di energia agli studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica e di realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). E’ prevista la possibilità di formare e qualificare le risorse interne per il ruolo di Energy Manager con corsi di almeno 40 ore e rispetto al precedente bando dedicato al tema dell’ESG è stata introdotta la possibilità di finanziare i costi destinati all’acquisto di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica.

“Lo scorso anno abbiamo inaugurato il primo Laboratorio ESG in Piemonte e con i bandi dedicati alla transizione energetica e allo sviluppo dei criteri ESG vogliamo continuare ad aiutare il nostro tessuto imprenditoriale a vincere la sfida della doppia transizione – afferma il Presidente Mauro Gola – Confidiamo che sempre più imprese aderiscano a questi principi, li facciano propri e rimodulino i propri modelli produttivi guardando al presente ma anche al futuro."