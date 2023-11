Questa casa è un albergo?

Il Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia di Via Alba 14 (Cuneo) propone un percorso di 6 incontri, a cadenza quindicinale, a partire dal 14 novembre rivolto a genitori di figl* adolescenti, condotti dalla dottoressa Cinzia Rolando. (Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico)

L’adolescenza è un periodo della vita che mette in discussione le dinamiche familiari, di coppia, personali, chiedendo agli adulti di riferimento di poter accogliere immagini nuove e soprattutto in movimento ed evoluzione continua.

La sensazione che gli adulti e i/le ragazzi/e sperimentano è spesso di mancanza di un riconoscimento finora percepito come abituale. Non ci si ritrova. Reciprocamente. I genitori hanno la sensazione di non avere più la confidenza di una volta con i/le propri/e figli/e e viceversa i/le ragazzi/e soffrono di non ritrovare più i propri genitori nel ruolo di coloro che erano in grado di rassicurarli.

A questo disorientamento può accompagnarsi nei genitori un senso di inadeguatezza e frustrazione che rischia di essere agito richiamando i/le ragazzi/e a modelli infantili di obbedienza per cercare una qualche sorta di rassicurazione e orientamento.

L’adolescenza dovrebbe essere il periodo in cui l’”ospitalità” genitoriale si rimodula sotto forma di riparo, rifugio per i momenti di difficoltà, albergo per rifornirsi di fiducia per poter lasciare il mondo infantile in un transito verso l’età adulta.

L’obiettivo del percorso proposto e di provare a guardare quest* “alien*” adolescenti con curiosità e benevolenza, riconoscendoli in modo nuovo e affiancandoli nella fatica e nella passione del crescere. Il confronto in gruppo condotto da una psicoterapeuta è strumento per esplorare le proprie fatiche alla ricerca delle risorse.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

info@centropsicologiacuneo.it

Dott.ssa Cinzia Rolando: 333 4352450