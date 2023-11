A Racconigi le celebrazioni del IV Novembre con gli studenti dell'Arimondi-Eula

Sabato 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la commemorazione dei caduti di tutte le guerre organizzata dal Comune di Racconigi si è conclusa in Piazza Carlo Alberto con un toccante momento di riflessione a cura degli alunni dell’Istituto Superiore cittadino “Arimondi- Eula”.

Gli studenti hanno proposto ai presenti, tra cui molti loro coetanei, una scelta di liriche di Ungaretti e Owen che raccontano la crudeltà e la devastazione della guerra, ma anche i versi di canti militari, dalla celebre “Canzone del Piave” a “Ponte de Priula”, un triste lamento di morte che i soldati intonavano nelle trincee.

Non sono mancate però anche parole di speranza. Di fronte alle atrocità del presente, in cui l’uomo sembra aver smarrito la sua stessa umanità, dagli studenti è venuto un forte monito a continuare a difendere gli ideali di giustizia, democrazia e fratellanza che ci rendono liberi e uguali, a prescindere dall’appartenenza a un esercito, a un popolo o a una nazione.

L’I.I.S. Arimondi Eula si impegna quotidianamente nel far acquisire agli studenti competenze di cittadinanza attiva, nella certezza che la Scuola ha un ruolo fondamentale nel formare il cittadino di oggi e dl domani, consapevole, responsabile e, soprattutto, partecipativo.

Un grazie al Sindaco e al Comune di Racconigi per la quotidiana collaborazione, agli Studenti per l’impegno e il tempo dedicato all’iniziativa e alle proff.sse Claudia Bosso, Antonella Giordano e Fiorella Pignata per la competenza, la professionalità e il cuore.