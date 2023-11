A Villanova Mondovì la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con gli alpini e le associazioni locali

Giornata di celebrazioni oggi, domenica 5 novembre, nel comune di Villanova Mondovì dove si è svolta la tradizionale cerimonia per la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il corteo, che si è composto di fronte al municipio, con il sindaco Roberto Murizasco e rappresentanti dell'amministrazione, ha visto una nutrita partecipazione da parte del Gruppo Alpini, della Croce Rossa, della Protezione Civile e delle associazioni d'Arma.

Ad accompagnare la cerimonia, che ha previsto l'omaggio con la deposizione della corona d'alloro al monumento all'Artigliere in via Roccaforte, recentemente sistemato dalle penne nere (leggi qui), al monumento all'Arma dei Carabinieri e in piazza della Rimbembranza, è stato accompagnato dalle note della Banda musicale villanovese.