Unità Nazionale e Forze Armate: commemorazione partecipata e molto sentita a Ceva

Un 4 novembre sentito e molto partecipato, quello che si è svolto a Ceva, per la giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale e commemorazione dei caduti di tutte le guerre.

L’Amministrazione ha anche depositato le corone sulle lapidi commemorative dei caduti di tutte le guerre, poste in prossimità delle frazioni comunali. Un pensiero floreale per onorare il sacroficio per la Patria, é stato deposto anche su ogni singola lapide dei caduti che l’Amministrazione cel Comune di Ceva ha commemorato.

“Le nostre Forze Armate - ha detto il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - ricoprono un ruolo di straordinaria importanza nel custodire i nostri valori democratici preservando i diritti di ogni cittadino e fungendo da deterrente verso chi quei valori vorrebbe metterli in discussione. In questi ultimi tempi le guerre si innescano sui fallimenti delle diplomazie e fronti bellici nel cuore dell’Europa e in Medioriente evidenziano la più totale ferocia che cancella ogni dignità umana.

La diplomazia, lo scambio, il confronto, la ragione dovrebbero risolvere le controversie evitando di giungere allo scontro armato. Tuttavia sono le Forze Armate a garantire le nostre libertà, l’unità nazionale e quei valori democratici, fondamento delle nostre comunità. I tanti caduti sia nelle Forze Armate che nei liberi cittadini a cui rendiamo onore, sono lì a testimoniare le sofferenze e i sacrifici fatti per ottenere una società libera in cui noi oggi viviamo e che abbiamo il dovere di preservare per le future generazioni. Possa il senso di umanità prevalere sulla ferocia riportando nel mondo un desiderio di pace che si trasformi in una risoluta risoluzione diplomatica di tutti i conflitti armati.

Una sentita e sincera gratitudine verso le donne e gli uomini delle Forze Armate che stanno operando in Italia all’estero su mandato del parlamento e del governo, in ottemperanza a quei valori democratici che sono custoditi nella Carta Costituzionale”.