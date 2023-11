A Castagnito grande successo per il “Trail dei 4 comuni” e la camminata “Sui sentieri di Danilo”

La nebbia sulle colline del Roero non ha scoraggiato i numerosi podisti e camminatori che ieri, domenica 5 novembre, hanno partecipato al “Trail dei 4 Comuni” su un percorso di 16 chilometri per la gara competitiva e di 10 chilometri per la camminata attraverso i comuni di Castagnito, Guarene, Castellinaldo e Magliano Alfieri.

Al compianto Danilo Ferrero, quarantatreenne atleta della Podistica Castagnitese, tragicamente scomparso nel 2017 a causa di una caduta in montagna durante un allenamento è stata dedicata la camminata non competitiva “Sui sentieri di Danilo”, che ha permesso ai partecipanti di godere con più calma degli splendidi paesaggi autunnali offerti dalle colline roerine.

Un po’ più di fretta sono andati i podisti, impegnati in un percorso molto tecnico, ben segnalato con un’impegnativa salita nel finale.

A presentarsi per primo sul traguardo è stato Daniele Peano (ASD Atletica Fossano) con il tempo di 1 ora 4 minuti e 21 secondi, che ha preceduto di 3 minuti Silvio Paluzzi (PAM Mondovì–Chiusa Pesio) e di circa 4 minuti Mattia Rossi (Sportification).

In campo femminile vittoria di Erika Testa (Gruppo Podisti Albesi), 17ª assoluta, che ha preceduto Eufemia Magro (ASD Dragonero) e Elisa Almondo (ASD Dragonero).

Un plauso alla perfetta organizzazione della Podistica Castagnitese che ha segnato con cura i sentieri e permesso lo svolgimento in sicurezza di gara e camminata. E al termine ha offerto una gustosa polentata a tutti i partecipanti.

Proprio gli organizzatori ringraziano la famiglia di Danilo, l'amministrazione comunale, il Gruppo di Protezione Civile, i gestori del locale Circolo Acli per l'ospitalità, la dottoressa Beatrice Dezolt, i produttori vitivinicoli per il vino offerto, i ciclocrossisti che hanno accompagnato gli atleti e il telecronista Giancarlo Scarzello.