"In tre sotto il letto", a Moretta commedia brillante di Stefania De Ruvo

“In tre sotto il letto” - commedia brillante di Stefania De Ruvo – portata in scena dalla compagnia Di Tutto Un Po artists, racconta la storia di Marcello che ha una vita sessuale e relazionale ottimale peccato che per ottenerla ha bisogno di due donne, Martina e Debora. Sarà davvero il classico triangolo di lui, lei e l’amante? Come sono le dinamiche tra i tre e soprattutto come risolveranno la situazione? Marcello farà una scelta o saranno le due donne a fare a meno di lui?

Questa la trama della commedia che andrà in scena domenica 12 novembre alle ore 17,30 presso la Cascina San Giovanni di Moretta, intrepretata da Angela Di Tria, Rosy Fiorillo e Marco Sapino, con ingresso libero senza accredito, ma con limitati posti del teatro .

Di Tutto Un Po artists

Sarebbe scontato raccontare che Di Tutto Un Po artists s.r.l. nasce per caso. Questa società è stata invece fortemente voluta: all'inizio solo immaginata, e poi è divenuta realtà. Come capita nei sogni.

Di Tutto Un Po non è soltanto una compagnia fatta di uomini e donne, bensì di forti personalità, ognuna delle quali con competenze, talenti e sfaccettature che consentono di spaziare non solo dal punto di vista del repertorio ma anche in senso progettuale.

Di Tutto Un Po propone infatti spettacoli ispirati alla tradizione ma anche innovativi e contemporanei, per poter coinvolgere un pubblico omogeneo e trasversale. E non è tutto…