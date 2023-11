Saluzzo, Casa Cavassa ospita una mostra dell'artista autodidatta Luana Giolitti

Casa Cavassa apre le sue porte a Luana Giolitti, una pittrice autodidatta locale che, nella giornata di domenica 19 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, esporrà le sue opere nel loggiato della casa rinascimentale e lavorerà ai suoi dipinti en plein air.

Luana Giolitti è nata a Saluzzo nel 1974, figlia del noto scultore Rossanese, vive la sua giovinezza in un ambiente ricco di stimoli artistici. Trasferitasi a Barge nell’anno 2002, è impegnata nella ricerca perpetua di nuove valenze espressive, sperimenta tecniche e materiali come olio e acrilico su tela e supporti lignei. Artista poliedrica, spazia tra il figurativo, la natura morta e i paesaggi. All’arte dedica la sua vita, con grande gioia e impegno.

Durante la giornata sarà inoltre possibile prendere parte alle visite guidate all’interno del museo al mattino alle ore 11 e al pomeriggio alle ore 15:30 e 16:30 al costo di 2 euro in aggiunta al biglietto d’ingresso del museo (gratuito under 10 anni). L’ingresso per vedere l’esposizione sarà invece gratuito.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione è consigliata.