Otto marzo è tutto l’anno: a Cuneo tutte le iniziative per il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, in collaborazione con Laboratorio Donna, la Rete Antiviolenza Donne del Comune di Cuneo e numerose realtà del territorio, promuove la rassegna di appuntamenti “8 marzo è tutto l’anno - 25 Novembre 2023”, per stimolare la riflessione collettiva sulle cause culturali e sociali della violenza sulle donne e, al tempo stesso, ricordare che le donne in difficoltà non sono sole e che esiste una rete di servizi che le può aiutare.

“Ogni anno, nell’ avvicinarci al mese di novembre, ci ritroviamo con le realtà, pubbliche e private, che con noi costituiscono la Rete Antiviolenza e constatiamo come molto stia cambiando nell’approccio alla violenza di genere ma molto resti ancora da fare. Pur meno di un tempo, nel discorso pubblico accade ancora di leggere e ascoltare affermazioni che dimostrano come il rispetto tra generi e la parità reale siano obiettivi ancora da raggiungere. Dobbiamo continuare a lavorare per creare una sensibilità ancora più diffusa, perché la violenza non sia mai considerata normale.” dice Cristina Clerico, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo.

Libri, spettacoli, convegni, film, animazione di panchine rosse dislocate sul territorio comunale e attività varie con le scuole sono alcune delle iniziative in programma nel mese di novembre.

L’edizione 2023 conta oltre trenta diversi appuntamenti per riflettere e confrontarsi. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito, salvo diversa indicazione.

Anche quest’anno ripartono i corsi comunali di autodifesa femminile realizzati dal Comune di Cuneo in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS a cui è possibile iscriversi fino al 25 novembre.

Il programma dei corsi è il seguente:

Mercoledì 12/12 dalle 20.00 alle 21.30 - Lezione introduttiva con operatori della Rete antiviolenza Cuneo e gli insegnanti dei corsi di autodifesa

Dal 10/01/2023 dalle 20.00 alle 21.00 - n. 8 lezioni pratiche a scelta tra:

lunedì - palestra scuole medie Madonna dell’Olmo

martedì, mercoledì, giovedì - palestra scuola elementare di Via Carlo Emanuele III n. 6

Iscrizione entro il 25 novembre (tel. 347 5533613 - 338 4839228 mail: cuneo@aics.it).

Modulo di iscrizione e programma disponibili su www.cuneoaics.it - Quota assicurativa 20euro

Prosegue il progetto panchine rosse, le panchine dislocate in città e frazioni, colorate di rosso in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Sono numerose le realtà che in questa edizione della rassegna hanno aderito al progetto di animazione delle panchine rosse, che in occasione del 25 novembre diventano spazio di riflessione con incontri dedicati, letture, musica, installazioni artistiche.

Ad oggi sono state adottate 26 panchine rosse e una panchina arcobaleno contro ogni forma di discriminazione. In occasione della rassegna del 25 novembre verranno adottate altre quattro nuove panchine rosse:

nel parco giochi di Corso Galileo Ferraris dallo Sportello le Ali di Zena del Centro Antiviolenza 10

in piazza Biancani dal Comitato Quartiere San Paolo

nel giardinetto di piazza Cottolengo – Via Carlo Boggio dall’ASL CN1

in Piazza Torino, 3 dall’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari

Si ricorda a tutte le donne che non sono sole e che esiste una rete di aiuto locale, la Rete Antiviolenza Cuneo, rete di operatori (servizi, enti, associazioni pubbliche e del privato sociale) che, a vario titolo, intervengono nel territorio cittadino con azioni di contrasto alla violenza e all'abuso sulle donne.

Di seguito i numeri telefonici contattabili in caso di necessità di aiuto:

1522 NUMERO VERDE NAZIONALE ANTIVIOLENZA DONNA, gratuito, multilingue attivo 24 ore su 24;

0171 631515 TELEFONO DONNA (lunedì e venerdì 9/12; martedì e giovedì 15/18.30);

335 1701008 MAI+SOLE CENTRO ANTIVIOLENZA (contattabile 24 ore su 24);

0171 334181 LE ALI DI ZENA CENTRO ANTIVIOLENZA (lunedì 15/17.30; mercoledì 11/13)