Domani, venerdì 10 novembre, apre al transito la variante di Cherasco: "Un momento storico"

"Una data importante attesa per anni, un'opera che avrà implicazioni positive per la sicurezza, per la viabilità, per l'ambiente". Con queste parole il sindaco di Cherasco Carlo Davico ha commentato l'apertura al transito domani, venerdì 10 novembre, della circonvallazione di Cherasco.

La variante si sviluppa su un percorso a due corsie di 1,8 km, unendo la Fondovalle Tanaro sp 12 con la provinciale 661 “delle Langhe”, che collega Cherasco e Narzole. Il costo complessivo della bretella ammonta a circa 8,5 milioni di euro, finanziati dalla Provincia con i cosiddetti “fondi Crosetto” per 7,5 milioni, dalla Regione Piemonte per 800 mila euro e dal Comune di Cherasco per quasi 200 mila euro.

"Grazie a questo intervento - prosegue il primo cittadino - verrà eliminato il traffico pesante dal centro storico, con una serie di ricadute positive in termini anche di inquinamento acustico e di vivibilità. Si tratta per noi, non solo di un traguardo, ma anche di un punto di partenza per ripensare con una nuova filosofia a progetti per il nostro centro storico".



Nelle prossime settimane gli amministratori del territorio inviteranno il ministro Guido Crosetto a un momento di approfondimento rispetto alla realizzazione dell’intervento. "Ora era importante aprire e fornire questo servizio indispensabile per i cittadini, ci sarà tempo per fare l'inaugurazione dell'opera", ha concluso il sindaco.