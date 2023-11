Talk 11: sicurezza, valore della vita e passione per il lavoro

“11 Talk 11” sarà un vero e proprio talk per parlare di sicurezza sul lavoro, in particolare in campo agricolo, ma per parlare anche di passione e valore della vita.

L’incontro è in programma sabato 11 novembre alle 15 al Teatro dell’Oratorio San Giuseppe di Marene, proposto dall’Associazione culturale "Gabriele Alladio", intitolata al giovane e appassionato agricoltore, morto nel 2018, a diciotto anni, per un infortunio sul lavoro.

"Quando abbiamo deciso di fondare l’associazione in ricordo di Gabriele - spiega lo zio Vittorio Manghisi, presidente della stessa – lo abbiamo fatto per guardare al futuro". Sarà l'ottica del confronto in programma sabato, che vuole spostare l’attenzione dall’applicazione delle normative alla responsabilità personale e alla consapevolezza del valore della vita.

Nell’incontro interverranno don Paolo Perolini, parroco di San Pietro di Savigliano, Santo Alfonzo direttore dello Spresal Asl Cn1 e Cinzia Aimone, ingegnere esperto di sicurezza sul lavoro, presidente AIDII Nord Ovest.

Interverranno inoltre Luca Crosetto, presidente Arproma, per dare testimonianza sui principi che guidano la costruzione dei mezzi agricoli, Marco Protopapa, assessore per Agricoltura della Regione Piemonte. A moderare l’incontro sarà il giornalista Devis Rosso.

L’evento verrà aperto da Vittorio Manghisi, presidente dell’Associazione Gabriele Alladio, dai saluti istituzionali del sindaco di Marene Roberta Barbero e di alcuni dei sostenitori storici dell’Associazione.