Cuneo, decreto di espulsione per uno straniero irregolare fermato ai giardini Fresia: è il 23esimo dall'inizio dell'anno

Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 8 novembre) il personale della Polizia di Stato (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Reparto Prevenzione Crimine di Torino) ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Cuneo, con particolare attenzione alle aree adiacenti la stazione ferroviaria, piazzale della Libertà, corso Giolitti, via Antonio Meucci, via Silvio Pellico, via Bassignano, corso Dante, piazza Boves e i giardini Fresia.

Presso i giardini Fresia è stato rintracciato un extracomunitario - D.Y., classe 1994 - irregolare sul territorio nazionale e quindi conseguentemente denunciato in stato di libertà. Pluripregiudicato e già condannato per la violazione della norme sull’immigrazione, sugli stupefacenti e come autore di reati contro la persona e il patrimonio, gli è stato notificato un nuovo Decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Cuneo con accompagnamento presso il C.P.R. “Ponte Galeria” di Roma.

Nell’anno in corso sono stati già espulsi 23 cittadini irregolari, dei quali sette accompagnati direttamente in frontiera per il definitivo esodo dal territorio nazionale, e 15 presso i C.P.R. (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) in attesa del rimpatrio coatto.