Esperienze in Giallo: sabato 11 novembre a Fossano si scopre il vincitore

È passato più di un quarto di secolo ma quel “friccicorio” rimane sempre: la voglia di scoprire – o di svelare, a seconda dei punti di vista – chi è il vincitore 2023 del premio letterario Esperienze in Giallo. Da 26 anni il concorso nato a Fossano continua a coinvolgere appassionati scrittori e lettori. E lo fa per diffondere l’amore per la scrittura, sia ai grandi, sia ai piccoli. Il premio letterario è riservato a racconti inediti di trama gialla o noir. Sono oltre 200 i testi arrivati quest’anno, spediti da ogni angolo d’Italia. “Tutti quanti i racconti sono stati letti più volte e da più componenti della nostra pregiuria composta da appassionati lettori fossanesi – spiega Enrico Serafini, patron del premio -. Nessuno di loro sa chi ha scritto il racconto: da sempre distribuiamo i testi senza indicare l’autore, proprio per garantire la massima serietà nella valutazione”. Dal verdetto della pre-giuria è emersa la rosa dei quattro racconti finalisti: L’ascensore; Il danno e la cura; Bernie; L’anomala sequestri.

Il nome degli autori verrà svelato soltanto durante la cerimonia di premiazione, in programma sabato 11 novembre alle 18 nella Chiesa del Gonfalone di Fossano. Per ora sappiamo solo che scrivono dalle province di Varese, Milano, Modena e Torino.

Compito della giuria “finale” composta da giornalisti, docenti e scrittori (Alberto Sinigaglia, Cristina Bragaglia, Margherita Oggero, Bruno Gambarotta, Walter Lamberti, Beppe Mariano, Maurizio Matrone, Gianni Menardi e Roberto Riccardi) sarà stabilire quale racconto merita più degli altri il titolo di vincitore del premio Esperienze in Giallo al quale va il segnalibro d’oro e un premio in denaro. “Ma il vero premio lo ricevono tutti e quattro i testi finalisti, ed è il più ambito dagli scrittori: la pubblicazione – continua il presidente Serafini -. I racconti sono riuniti nel volume ‘La banda del giallo’ a breve disponibile nelle librerie fossanesi. Molti autori vincitori delle passate edizioni ora pubblicano con regolarità per le più note case editrici ma non mancano di segnalare nei loro curriculum la loro vittoria a Esperienze in Giallo con relativa pubblicazione del racconto. Un segno, questo, della autorevolezza e della credibilità del nostro premio, che negli anni ha conquistato un’ottima nomea”.

In appendice a “La banda del giallo” c’è “Arcangeli e pari opportunità”, vincitore del concorso Folle d’autore dedicato alla drammaturgia teatrale e indetto dall’associazione fossanese Corte dei Folli che da sempre collabora con Esperienze.

GIALLI DI CLASSE

La cerimonia di premiazione di Esperienze in giallo sarà anche l’occasione per consegnare il libro “Gialli di classe 2023” con i racconti scritti dai 365 studenti delle 19 classi quarte della primaria dei comprensivi Sacco, Paglieri, Augusta Bagiennorum e della scuola San Domenico. Alle scuole, infatti, l’associazione Esperienze ha riservato un progetto il cui obiettivo è contribuire alla promozione della lettura, dell’invenzione narrativa, della scrittura collettiva a tema giallo: alle classi è stato fornito il libro “Sette note per un mistero” di Roberto Albanese (ed. Raffaello) e gli studenti, dopo un’attenta analisi in classe con le insegnanti, gli studenti hanno incontrato l’autore: i mille spunti emersi si sono trasformati in un bagaglio di idee per i piccoli autori che si sono cimentati, appunto, nella scrittura collettiva. Il risultato dei loro lavori è “Gialli di Classe” che è stato impreziosito dalle illustrazioni di Sandra Fea.

Conclude il presidente Serafini: “Organizzare un concorso implica impegno, tempo, soldi. Ci teniamo quindi a ringraziare tutti coloro che, a titolo volontario, ci danno una mano. Un grazie di cuore alle giurie sempre attente e disponibili; grazie anche a Città di Fossano, Regione Piemonte, Fondazione Crf, Fondazione Crt e Fondazione Crc”.