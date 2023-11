Racconigi: quasi 10 mila euro di contributi alle associazioni del territorio

Il Comune di Racconigi ha stanziato un contributo totale di 9.930 euro per sostenere le attività delle associazioni del territori

La cifra totale è stata così suddivisa:

- 440 euro all’Associazione Culturale Carlo Sismonda APS per sostenere la mostra “Margini” della fotografa “Elena Perlino”, visitabile fino al 10 dicembre;

- 490 euro all’Associazione Chiesa San Domenico;

- 3.000 euro a Tango Indipendente ASD per l’organizzazione dell’evento “I Cortili del Tango”:

- 2.000 euro al Circolo San Pietro – Frazione Canapile per l’acquisto di una tendostruttura;

- 4.000 euro a Progetto Cantoregi per l’attività culturale 2022.

“A Racconigi sono tante le iniziative culturali e di aggregazione sociale a disposizione dei cittadini: dalle mostre allestite alla Pinacoteca Civica al presepe meccanico nella Chiesa di San Domenico, senza dimenticare gli eventi organizzati dal Centro Culturale Le Clarisse e dal Museo della Seta, le feste delle frazioni e i numerosi spettacoli e rassegne realizzate da Progetto Cantoregi; tutto questo è possibile grazie al grande lavoro portato avanti dalle associazioni del territorio, che sono un patrimonio prezioso da tutelare –commenta il consigliere con delega alla cultura Andrea Capello- Proprio per questo motivo abbiamo stanziato questo contributo, con l’obiettivo di sostenere coloro che tanto si adoperano per la nostra città e per favorire l’aggregazione, la partecipazione e l’arricchimento umano e culturale dei cittadini”.