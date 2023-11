Bimbi della primaria di Caraglio con forti disturbi intestinali al pronto soccorso

Forti disturbi intestinali accusati dopo il pranzo alla scuola elementare di Caraglio in via Giovanni XXIII. È successo martedì 7 novembre ad un gruppo di piccoli alunni che frequentano due sezioni diverse dell'istituto comprensivo “Alfonso Maria Riberi”. Al momento non conosciamo il numero preciso di bimbi che hanno manifestato questo problema.

Alcuni di loro sono stati portati dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il fatto è confermato dalla sindaca Paola Falco, ex insegnante: “Quel giorno ero in Francia con la dirigente scolastica per uno scambio con la città gemellata di Château-Arnoux e abbiamo ricevuto la segnalazione. La mensa, con cucina interna, è gestita dalla ditta Markas. Come Comune e come scuola abbiamo fatto tutti i passaggi necessari. Mercoledì 8 novembre l'Asl CN1 ha fatto un sopralluogo nei locali della mensa con relativi prelievi sugli alimenti, così come ha fatto anche la Markas. Siamo in attesa degli esiti, e anche di avere i referti del pronto soccorso”.

Aggiunge ancora la prima cittadina: “Su decisione dell'Asl CN1, il servizio mensa non è stato interrotto. Quel giorno infatti sono stati somministrati 270 pasti e solo una piccola percentuale ha accusato i disturbi. Inoltre lo stesso menù è stato servito ai bimbi della scuola dell'infanzia e nessuno di loro ha avuto problemi. Potrebbe trattarsi di un virus intestinale, anche perchè il giorno precedente abbiamo avuto un caso di influenza intestinale alla primaria”.

Abbiamo tentato di contattare la ditta Markas per avere una sua versione dei fatti, ma al momento senza esito.