Sant’Albano Stura, auto si ribalta sulla Provinciale 43 per Morozzo

E’ di un ferito lieve il bilancio dell’incidente stradale verificatosi poco dopo le ore 13 di oggi lungo la Strada Provinciale 43 in territorio di Sant’Albano Stura.

Il sinistro è avvenuto nel tratto all’altezza della carrozzeria Bergese, dove per cause in corso di accertamento un’auto che procedeva in direzione Morozzo è andata a sbandare per poi ribaltarsi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 e i vigili del fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.