Giornata contro la violenza sulle donne, a Savigliano un ricco cartellone di inziative

È la gerbera rossa il fiore simbolo con cui Savigliano intende ricordare il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche quest'anno la Consulta Pari Opportunità del Comune di Savigliano, insieme all'associazione “Mai+sole”, ha preparato un ricco cartellone di iniziative, nel segno dello slogan “Pari opportunità per tutti, tutti i giorni, il più possibile”.

Si comincia mercoledì 15 e giovedì 16 novembre, alle 21, con la proiezione al cinema Aurora del film “Stranizza d’amuri”, regia di Giuseppe Fiorello.

Sempre al cinema Aurora, martedì 21 novembre, alle 21, sarà proiettato “Anche Io (She said)”, con Carey Mulligan e Zoe Kazan, per la regia di Maria Schrader. Ingresso ridotto a 5 euro.

Nel giorno esatto della ricorrenza, sabato 25 novembre, alle 18 in piazza Santarosa torna l'installazione di scarpe rosse per denunciare la scomparsa di molte donne ogni anno. «Ogni paio di scarpe – dicono dalla Consulta – formerà una marcia di donne assenti. Tante scarpe rosse per dire basta alla violenza!». Seguiranno interventi sul tema; in collaborazione con le scuole cittadine.

Lunedì 27 novembre – alle 18, presso la Crusà Neira – si svolgerà l'incontro-conferenza con Filomena Lamberti, prima donna in Italia ad essere stata sfregiata con l'acido. Sarà presentato il suo libro “Un’altra Vita” e si terrà l'anteprima di una proiezione video a cura dell’’Istituto Cravetta-Marconi, «per dire il no alla Violenza sulle Donne, per essere l’urlo forte e deciso di chi non ha più voce». A cura dell'associazione “Mai+sole”. Seguirà aperitivo, con il contributo della NovaCoop ed in collaborazione con l'Istituto Cnos Fap. Ingresso libero.

Per sottolineare in modo tangibile l'adesione della città alla Giornata contro la Violenza sulle Donne, la Torre Civica di piazza Santarosa sarà illuminata di rosso.

«Il 25 novembre non è solo una data nel calendario – afferma Clotilde Ambrogio, Consigliera delegata alle Pari Opportunità del Comune di Savigliano –. Vuole rappresentare un grido d'allarme contro un problema persistente e diffuso che affligge le donne in tutto il mondo. La Consulta ha scelto quest'anno come simbolo della Giornata la gerbera rossa, per comunicare un messaggio di sostegno alle vittime e ribadire l'impegno ad eliminare la violenza di genere».

«Convegni, spettacoli, proiezioni film e concerti – aggiunge Ambrogio – sono proposti in vari luoghi della città, a cura delle Associazioni che compongono il tavolo della Consulta Pari opportunità. Realtà che più che mai collaborano, facendo rete con enti pubblici e scuole, e che l'Amministrazione Comunale appoggia con grande serietà».