La Mela Rossa Cuneo Igp protagonista a "Melaverde" su Canale 5

Domenica prossima, 19 novembre, nella nota trasmissione “Melaverde”, prodotta da Giacomo Tiraboschi per Canale 5, si tornerà a parlare della nostra zona, delle mele del Saluzzese e più in particolare della Mela Rossa Cuneo IGP.

Le riprese hanno interessato alcune aziende agricole di Lagnasco nel momento della raccolta di due varietà tardive: la mela Fuji e la mela Inored Story. La mela Fuji è coltivata da tempo in Piemonte ed è sicuramente la varietà più dolce tra quelle che fanno parte dell’IGP Mela Rossa Cuneo (gli altri gruppi varietali dell’IGP sono: Gala, Red Delicious e Braeburn).

Inored Story è invece una varietà più recente che ha dimostrato di adattarsi bene al nostro territorio e che sta riscuotendo sempre più apprezzamento sia da parte dei coltivatori che da parte dei consumatori.

Gli intervistati, al microfono della conduttrice Ellen Hidding, descriveranno le fasi della produzione e della commercializzazione delle mele piemontesi e anche alcune interessanti curiosità delle due varietà presentate, nel momento della raccolta.

Non mancherà naturalmente il momento culinario a cura di una nota gastronomia della zona. La puntata si concluderà con un accenno a Fruttinfiore, che il 5, 6 e 7 aprile del prossimo anno vivrà la sua 22ª edizione, nonché con la presentazione del neonato Distretto del Cibo della Frutta che, con la firma dell’atto costitutivo, avvenuta nel Castello di Lagnasco lo scorso 29 settembre, ha posto le basi per la collaborazione tra 44 comuni situati tra le provincie di Cuneo e di Torino, la Camera di Commercio di Cuneo, la Fondazione per la ricerca Agrion, il Polo Agrifood, le confederazioni agricole Cia, Coldiretti e Confagricoltura, la Confcooperative, le otto organizzazioni di produttori presenti sul territorio, l’Associazione Pro Cavour e l’Associazione Turistica Pro Loco Lagnasco per la creazione di un marchio unico capace di rappresentare tutte le varietà di frutta presenti sul territorio, la valorizzazione dell’intero comparto e la ricerca di tutte le opportunità di finanziamento e di sviluppo che si presenteranno.

L’appuntamento è quindi per domenica 19 novembre alle ore 11.50, davanti ai teleschermi, tutti sintonizzati su Canale 5