Seconda Giornata del Ringraziamento, grande festa di Donne per la Granda

Sono insegnanti, giornaliste, casalinghe, imprenditrici, dottoresse, donne di punta nelle istituzioni e nelle attività professionali. Hanno sogni, ideali e voglia di fare nel solco della cultura e della solidarietà, come aiuto per gli altri e conoscenza della bellezza e dell’arte, da esprimere e da promuovere.

Una quarantina di presenze per la 2ª edizione di un appuntamento molto sentito e che anche quest’anno non è stato da meno. Il programma è partito già dalla mattina con la partecipazione alla Santa Messa nella cattedrale Maria Vergine Assunta in cui è stato espresso il ringraziamento per quanto di bene le 371 socie hanno ricevuto ed anche in ricordo di chi non c’è più.