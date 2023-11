Uto Ughi torna a riempire di musica e bellezza l'Abbazia di Staffarda

Secondo straordinario appuntamento per il "Festival Uto Ughi per i giovani da La Santità Sconosciuta". Dopo l'evento di apertura del 10 novembre per celebrare i 40 anni della Fondazione Ferrero, il 18 novembre sarà l'Abbazia di Staffarda ad ospitare il grande Maestro, che torna a riempirsi di musica e magia.

L’acustica straordinaria dell’Abbazia cistercense ha affascinato Ughi al punto da portarlo a chiedere che venisse ripresa questa bella tradizione di concerti, che hanno segnato gli esordi di questo festival ideato e organizzato dai fratelli Chiarlo.

Uto Ughi si esibirà insieme all’Orchestra I Virtuosi Italiani in un programma dal titolo Il Fascino del Suono. Appuntamento il prossimo 18 novembre alle 21. Biglietti acquistabili sul circuito circuito ticketone. Per info 340 6856173- 347 8072022

Attesa anche per l'evento del 20 novembre: alle 21 sarà la Creusa Neira ad ospitare un concerto straordinario, con il quartetto di ottoni con le prime parti dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino.

Il programma è improntato sulla musica Jazz toccando alcuni Standard Americani come: Summertime, In the Mood, tuxedo Junction. Essendo un organico classico, due trombe e due tromboni, i brani sono quasi tutte trascrizioni tranne i Jazz Preludes e jazz Quartet. Nel programma è stato inserito anche un pezzo "classico" A Song for Japan di Steven Verhelst, dove la melodia cantabile si avvicina ad uno standard Jazz. Il programma si conclude con due brani famosissimi, The Pink Panther, dove verrà coinvolto anche il pubblico, e di Scott Joplin The Entertainer.

Il 26 novembre, nella chiesa di San Domenico ad Alba, concerto per Orchestra d’archi e Bandoneon, Gliarchiemsemble e Mario Stefano Pietrodarchi in uno spettacolo che propone un repertorio di musiche da film e colonne sonore.



La novità di quest’anno è rappresentata dal sodalizio sotto l’egida dell’Associazione culturale Arturo Toscanini tra i due progetti storici UTO UGHI PER I GIOVANI DA LA SANTITA’ SCONOSCIUTA e LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE.



In Granda Uto Ughi sarà impegnato nei primi concerti dopo l’annuncio della costituzione della Fondazione che porta il suo nome. La Fondazione Uto Ughi, di cui lo stesso violinista è presidente, mentre la vice presidente è Natascia Chiarlo, rappresenta il veicolo più consono per diffondere l’educazione alla bellezza e all’arte alle più ampie fasce della popolazione e soprattutto ai giovani, con l’intento di incidere sugli usi e i costumi di una società ormai sempre maggiormente privata di riferimenti culturali capaci di trasmettere valori sani e identitari.

Programma concertistico FESTIVAL UTO UGHI PER I GIOVANI

- Sabato 18 novembre ore 21.00

ABBAZIA DI STAFFARDA-REVELLO

Uto Ughi e I Virtuosi Italiani

Il Fascino del suono

Per prenotazioni: circuito ticketone

Per info 340 6856173- 347 8072022

- Lunedi 20 novembre ore 21.00

CANAVEIS EN BRASS

Creusa Neira Savigliano

Quartetto di ottoni con le prime parti dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino

Brass in Jazz

Per info 340 6856173/ 347 8072022

- Domenica 26 novembre ore 21.00

CHIESA DI SAN DOMENICO-ALBA

Concerto per Orchestra d’archi e Bandoneon

Gliarchiemsemble e Mario Stefano Pietrodarchi

La nuova dolce vita-storia di passioni-da Roma a Buenos Aires

Piazzolla, Morricone e Rota in un repertorio di musiche da film e colonne sonore

Per info 340 6856173/ 347 8072022

Scuola di Alto perfezionamento – Via Annunziata 1/B-Saluzzo

- 18-19-20 dicembre 2023

Masterclass gratuita per i giovani talenti violinistici: docente Uto Ughi

Per info 340 6856173/ 347 8072022

Biblioteca civica di Saluzzo ne “Il Quartiere”

Piazza Montebello, 1 -Saluzzo

- Martedi 19 dicembre ore 18.00

Conversazione con Uto Ughi

- Mercoledi 20 dicembre ore 20.45

Sala Verdi -Scuola di Alto perfezionamento Apm -Saluzzo

Concerto degli allievi che hanno frequentato la masterclass con il M°Uto Ughi

- Venerdi 22 dicembre ore 21.00

Santuario della Beata Vergine del Pilone- Moretta

Uto Ughi e Leonardo Bartelloni

Il più popolare repertorio romantico

Per info 0175 46710 int 7

FESTIVAL CORALE, 33°RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE”SERGIO CHIARLO”

La 33° edizione della Rassegna Corale, vede la partecipazione di prestigiosi cori nazionali e internazionali e, come da tradizione si inserisce nel calendario culturale e di manifestazioni del Comune di Savigliano. Tappe previste anche nella città di Alba.

Tutti i concerti saranno gratuiti a ingresso libero

Programma concertistico

- Venerdi 15 dicembre ore 21.00

TEATRO MILANOLLO- SAVIGLIANO

Concerto inaugurale delle Corali

Musicisti provenienti dalla Serbia dall’Ungheria e dall’Italia.

Durante la serata si esibiranno 5 complessi corali, tra cui i cori esteri, il Coro Milanollo le corali saviglianesi, al fine di portare avanti con lo stesso impegno il patrimonio artistico locale che Sergio Chiarlo ha donato alla città di Savigliano in tanti anni di attività artistica.

- Sabato 16 dicembre ore 21.00

Chiesa di San Domenico-Alba

Concerto delle corali partecipanti

Le 5 corali raggiungeranno la città di Alba per la seconda tappa della Rassegna internazionale di Canto Corale.

- Domenica 17 dicembre ore 11.00

CHIESA DI SAN FILIPPO-SAVIGLIANO

Tutte le corali partecipanti si esibiranno in canti liturgici di loro tradizione durante la celebrazione della Messa domenicale.

- Domenica 17 dicembre ore 12.30

PALAZZO DEL COMUNE- SAVIGLIANO

Incontro con le istituzioni

A seguire le corali raggiungeranno il Comune di Savigliano per l’incontro con le Istituzioni locali.