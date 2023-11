A Racconigi tre iniziative sul tema del riuso e della raccolta differenziata

Il Comune di Racconigi rinnova il suo impegno e i suoi sforzi nel percorso verso un miglioramento della qualità della raccolta differenziata. E lo fa con una serie di iniziative di sensibilizzazione organizzate in collaborazione con il Consorzio S.E.A. con il fine di informare e rendere più consapevoli i cittadini sul tema del riuso e sul corretto funzionamento della raccolta differenziata. Tali eventi fanno parte delle azioni che il Comune di Racconigi promuove, in collaborazione con il Consorzio S.E.A. in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) che si terrà dal 18 al 26 novembre. L’iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione UE con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea.

Il primo incontro si terrà giovedì 23 novembre dalle ore 9 alle 12 in occasione del mercato settimanale. Durante la mattinata sarà posizionato in via San Giovanni un punto informativo del Consorzio nel quale verranno distribuite gratuitamente, fino ad esaurimento scorte, borse di tela riutilizzabili per la spesa. L’obiettivo è la riduzione della produzione di rifiuti attraverso la sostituzione delle borse monouso con quelle più durature di tela. Inoltre, presso il punto informativo sarà possibile ricevere materiale informativo sulla raccolta differenziata e consultare l’operatore sui principali dubbi legati alla differenziazione dei rifiuti.

Un secondo punto informativo sarà effettuato domenica 26 novembre in occasione dell’iniziativa “Sentiero sul Maira: la voce lenta del cielo e delle stagioni”. L’evento prevede una camminata per ammirare il foliage autunnale e scoprire i segreti della nuova “Via del Maira”, curata dalla sezione locale del CAI. In questo contesto alla partenza e all’arrivo saranno presenti gli operatori del Consorzio Sea, per suggerire ai cittadini tutte le azioni che possono essere messe in campo per evitare gli sprechi e difendere l’ambiente.

“Il nostro obiettivo con questi incontri –spiega il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- è quello di diffondere tra i cittadini racconigesi le buone pratiche per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti e un utilizzo consapevole dei materiali che quotidianamente usiamo”.

Le iniziative continueranno anche oltre la settimana della SERR con un appuntamento il mercoledì 6 dicembre alle ore 20,30 presso la biblioteca: verrà illustrato l’intero ciclo del rifiuto, fino al suo riutilizzo, e le corrette modalità di differenziazione.

Infine, nel mese di dicembre è previsto un incontro con le ragazze e i ragazzi del centro giovani per un confronto sulle tematiche ambientali e della sostenibilità.

Il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (C.S.E.A.) svolge per i Comuni associati tutte le attività ed i servizi finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio. Il Consorzio S. E. A. assicura obbligatoriamente il governo, il coordinamento, la realizzazione, la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata e relative strutture di servizio dei rifiuti urbani, sulla base dei criteri indicati dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti ovvero assicura comunque l’esercizio diretto delle funzioni di governo e coordinamento dei medesimi servizi qualora parte di essi vengano affidati a terzi.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana nel mese di novembre. La SERR consiste in una elaborata campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e ogni azione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti mostra come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.